A Fazenda 14: Vini Buttel passa dos limites e é acusado de xenofobia

Eita! Vini é acusado mais uma vez de ser preconceituoso

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 23h20

Nesta última terça-feira (27), aconteceu a formação da segunda roça de A Fazenda 14, e claro, teve muito fogo no feno e confusão. Vini Buttel passou dos limites após ser a indicação de Shayan para ocupar o primeiro banquinho da roça.

O ex-participante do De Férias com o Ex Brasil, discutiu com o iraniano e levou bronca da apresentadora Adriane Galisteu. “Eu só acho que o Shay é sadomasoquista, ele gosta que mandem ele tomar no r*bo e chamem para a p*rrada”, disse o peão.

Mas, o pior ainda estava por vir. Irritado com a indicação, após a fala do fazendeiro da semana, Vini chamou Shay de “príncipe da Pérsia paraguaio”, mostrando desprezo tanto para a cultura iraniana e pela paraguaia.

Shayan exigiu mais respeito ao dizer que a fala do companheiro de reality era xenofóbica e pediu para que ele não repetisse as palavras, porque agrediam não só a ele, mas toda uma cultura.

Vini rebateu os argumentos do Shay! Olha só 💥 #RoçaAFazendapic.twitter.com/zXbcGBzq4H — A Fazenda (@afazendarecord) September 28, 2022

É fogo no feno! Vini foi o grande campeão da prova do fazendeiro desta quarta-feira (28) e está fora da eliminação de amanhã (29).

O ex-participante de De Férias com Ex Brasil disputou contra Ingrid Ohara e Rosiane Pinheiro, o peão levou a melhor no jogo e ganhou o aclamado chapéu do fazendeiro.

A prova da vez exigia sorte, memória e estratégia. Os peões precisavam fazer o caminho certo no tabuleiro para chegar até o chapéu do fazendeiro, o tabuleiro possuía 79 casas, mas apenas 8 eram firmes para os participantes pisarem.