A Fazenda 14: Vini Buttel é acusado de empurrar Galisteu na final de A Fazenda 14

Um vídeo do ex-peão Vini Buttel dando um empurrão em Galisteu viralizou na internet; confira

Na madrugada desta sexta-feira (16), durante a final de A Fazenda 14, o ex-peão Vini Buttel foi acusado pelo público do reality show rural de empurrar Adriane Galisteu quando ela tentava se aproximar da vice-campeã, Bia Miranda.

Logo após o anúncio de Bárbara Borges como a grande vencedora do jogo, a apresentadora chamou a neta de Gretchen para receber o carinho de seus aliados do grupo A. Mas, quando Galisteu tenta se aproximar da jovem, é possível ver o modelo empurrando ela para o lado.

Veja a cena:

No Twitter, um vídeo sobre o momento viralizou e dividiu a opinião dos usuários, alguns alegando que não foi proposital e outros que Vini não queria deixar a loira se aproximar da vice-campeã.

"O Vini empurrou a Galisteu?", perguntou uma internauta. "Só eu vi?", questinou outro. Já uma terceira pessoa disparou: "Que cara escroto".

Vale lembrar que durante a final do reality show, o ex-participante do De Férias com Ex Brasil chegou a destratar a apresentadora.

Relembre!

A final de A Fazenda 14 começou com polêmica na internet. A postura de Vini Buttel ao ser questionado pela apresentadora Adriane Galisteu viralizou na internet e muitos internautas criticaram o ex-peão.

Com cara de poucos amigos e parecendo não querer estar presente na final do reality show rural, Vini respondeu para a apresentadora como foi a experiência de estrear a baia.

"Vini, você foi um dos primeiros moradores dessa baia, pois é... Conta pra gente, que nunca vivemos essa experiência aí, como é de fato, porque sei que você fala a verdade, como é dormir com o colorado?", perguntou Galisteu.