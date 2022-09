A Fazenda 14: Tiago Ramos parte pra cima e expõe caso entre Thomaz Costa com empresário: ''Eu sei''

Tiago Ramos parte pra cima em discussão e expõe caso secreto entre Thomaz Costa com empresário em 'A Fazenda 14'

CARAS Digital Publicado em 17/09/2022, às 13h43

O clima em A Fazenda 14 (Record) continua esquentando! Na madrugada deste sábado, 17, enquanto protagonizavam uma briga feia, o modelo Tiago Ramos fez insinuações a respeito da sexualidade do ator Thomaz Costa e ainda expôs um suposto affair do ator com um empresário.

Primeiro, o também atleta deixou a entender que o ex-ator do SBT estava envolvido com o rapaz quando os dois viajaram ao parque da Disney, nos Estados Unidos. Nas redes sociais, os dois aparecem juntos em publicações do fim do ano passado durante a viagem em questão.

"É melhor eu ficar calado… Fui eu que fui pra Disney?", disparou o modelo. "Fui mesmo! Com o Rodrigo Branco [ex-diretor da Record]! Ele é meu amigo", rebateu o artista.

Nesse momento, o Tiago Ramos não se conteve e insinuou que os dois viveram um caso em segredo durante a viagem: "Seu amigo? Eu sei bem que tipo de amigo [gesto erótico com a mão]. Quem ficou lá na casa dele 3 dias sozinho?", disparou ele chocando todos que estavam na mesa.

Desconfortável, Thomaz Costa resolveu sair da cozinha para encerrar a briga e mandou um beijinho debochado para o Neydrasto, aproveitando a oportunidade para insinuar que ele também gosta de ficar com homens.

"Eu sei que você beija [homem] mesmo, e é melhor eu deixar em off. Você beija e dá mesmo", disparou o modelo, que é bissexual assumido.

Tiago Ramos parte pra cima em discussão e expõe caso secreto entre Thomaz Costa com empresário em 'A Fazenda 14':

Larissa Manoela virou pauta na briga entre Tiago e Thomaz. #AFazendapic.twitter.com/TwQkH9YdEE — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 17, 2022