A Fazenda 14: "Tem 31 anos e está mais acabada que eu", diz Deolane sobre Kerline

Após ser chamada de 'senhora' por Kerline, Deolane Bezerra falou sobre a aparência da ex-BBB

Redação Publicado em 17/09/2022, às 12h51

A primeira festa do reality 'A Fazenda' foi marcada por diversas discussões entre os peões, inclusive Deolane Bezerra e Kerline Cardoso, que se desentenderam e bateram boca na sede. E ainda na madrugada deste sábado, 17, Deolane falou sobre a aparência da ex-BBB.

Durante a madrugada deste sábado, Kerline Cardoso não curtiu a atitude de Deolane, que não ajudou Tiago Ramos quando o peão quis desistir do programa.

Após o comentários de Kerline, as duas entraram em uma discussão e se estranharam, mas não parou por aí, ainda na madrugada, em conversa com Ingrid Ohara, Deolane falou sobre a ex-BBB.

"A Kerline veio falar que eu tenho 40 e poucos anos. Eu tenho 34 anos, a Kerline tem 31 e é mais acabada que eu, e eu não falei. Ô meu amor, ela quer me chamar de idosa e eu tenho que ter calma?", disse.

Confira a fala de Deolane sobre Kerline:

"Tenho 34 anos, a Kerline tem 31. Ela é mais acabada do que eu e eu não falei. Quer me chamar de idosa?" (Deolane) #AFazendapic.twitter.com/cggmSSJmq0 — Central Reality 🐮 #AFazenda14 (@centralreality) September 17, 2022

Relembre a discussão

Durante a discussão entre Kerline e Deolane, a ex-BBB debochou da advogada: "Cria coragem na tua cara mulher. Tu já tem 40 e não sei quantos anos. Cria coragem na tua cara, me poupe senhora, vai dormir que tá no seu tempo", disse Kerline à Deolane.

Na sequência, as duas continuaram com xingamentos, e os peõs interviram na briga, separando as duas.

Kerline disse que quando Deolane precisava de Tiago, tava na cola. Deolane foi pra cima e tiveram que separar as duas. #AFazenda



pic.twitter.com/BRZpr0Ejzt — Dantas (@Dantinhas) September 17, 2022

Kerline ficou revoltada com o grupo da doutora cagando pro Tiago tentando ir embora. Deolane e Ker no maior barraco. Deolane mandou ela ir embora com ele. #AFazenda



pic.twitter.com/HJFlrpMxg8 — Dantas (@Dantinhas) September 17, 2022

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!