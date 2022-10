A Fazenda 14: Tiago Ramos e Pelé se desentendem e trocam ofensas

Tiago Ramos se revolta com o rapper carioca durante atividade de marca durante programa

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 21h53

Nesta terça-feira, 11, os confinados do reality show rural A Fazenda 14 participaram de uma dinâmica com patrocínio de uma marca de alimentos, e Tiago Ramos se desentendeu com o rapper Pelé Milflows. As câmeras do 24h do programa não mostraram o que motivou o início da discussão, mas eles já se estranham há alguns dias.

Durante a atividade com outros participantes, Tiago ofende Pelé com palavras de baixo calão. O rapper carioca, por sua vez, não se segurou e provocou o ex-padrasto de Neymar Jr. fazendo gestos com o corpo.

Os peões em volta fingiram que não estavam vendo, e o fazendeiro da semana, Alex Galette, continuou a atividade observando os dois colegas brigando no meio da dinâmica. Depois, enquanto conversava com Shayan, Pelé disse estar descontente com Tiago.

"Eu não tenho medo, já conheci gente muito mais bravinha do que aquele ali. Aquilo pra mim, parece um anjo com auréola", disse o rapper. "De birra eu vou continuar falando com ele, que aí ele pega e dá um soco na minha cara e aí vai embora daqui. Uma hora ele vai acabar perdendo a cabeça”, completou.

Veja o momento em que Tiago e Pelé se desentendem:

Faíscas agora entre Tiago e Pelé 👀 #AFazendapic.twitter.com/U3pFCZjYVp — Central Reality (@centralreality) October 11, 2022

Treta entre Tati Zaqui e Bia Miranda na Hora do Faro

Durante uma dinâmica no programa Hora do Faro, Tati Zaqui e Bia Miranda protagonizaram uma bela briga. Com ânimos exaltados, a funkeira falou que não sabe o que a neta de Gretchen.

Bia, rebateu: “Você fala tanto isso, mas quem não era para estar aqui é você, porque eu entrei aqui por voto do público. [...] Não entrei por causa de assessoria não, entrei aqui porque o público me colocou.” Assim, se iniciou uma discussão onde ambas começaram a gritar uma com a outra, com Tati sugerindo que elas deveriam se enfrentar na roça.

A roça de A Fazenda 14 será formada nesta terça-feira, 11, e Bia Miranda é um dos focos da casa.