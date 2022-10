A Fazenda 14: Thomaz Costa detona Pétala e afirma que a influenciadora é uma pessoa ruim

O ator Thomaz Costa se juntou com Shayan para falar sobre as atitudes da influenciadora cristã, que sempre causa dentro do reality

O ator e influenciador digital Thomaz Costa resolveu desabafar, falando dos seus achismos sobre a postura de Pétala Barreiros.

O participante de A Fazenda 14 se reuniu com o iraniano Shayan, e juntos dialogaram de como estavam se sentido após uma semana conturbada. O bate-papo começou com o ex-participante do Casamento as Cegas dizendo para o ator colocar a cabeça no lugar.

"Agora você está mais calmo... As pessoas podem falar o que eles quiserem, olha as coisas que eles estão me acusando? Você acha que é leve? Não é nada leve! Eu estou cagando, olha as coisas que eles falaram pra Tati... Pesado! Você tem que aprender a não deixar as coisas entrar na tua mente", iniciou o iraniano, aconselhando o galã a não cair na pilha do grupo de Deolane.

Após ouvir o amigo, Thomaz Costa falou sobre o comportamento de Pétala, uma de suas principais rivais. "A Pétala gosta disso... Ela gosta da discórdia, ela ruim! Ela é uma pessoa ruim!", pontuou o ex-SBT.

Veja os vídeos da conversa:

"Você tem que aprender isso. Não deixar as coisas entrarem na sua mente" 🧐 #AFazendapic.twitter.com/k9ckXthfiV — A Fazenda (@afazendarecord) October 16, 2022

Lucas assiste Pétala se trocar e acorda Vini para ver a cena

Eita! A edição de A Fazenda 14 deste sábado (15) mostrou um momento em que Pétala Barreiros estava tomando banho e foi para o quarto se trocar. Em quando estava se enxugando, Lucas Santos acordou e ficou vendo a cena, um tempo depois, o ator chutou a perna de Vini Buttel que estava dormindo ao seu lado e fez um gesto com a cabeça para o amigo também ver Pétala.

Na internet, diversos internautas deram sua opinião sobre o momento, em quanto alguns acreditam que Lucas ficou assistindo a influenciadora digital se trocar, outros defendem o peão ao dizer que ele acordou Vini porque ele estava roncando muito.