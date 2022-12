A Fazenda 14: Tati Zaqui detona Deolane Bezerra e afirma que advogada compra 'fãs': "Pagam pessoas"

A funkeira Tati Zaqui provocou Deolane Bezerra nas redes sociais, afirmando que ela e sua família compram supostos fãs; confira

A funkeira Tati Zaqui não aceitou as provocações vindo dos seguidores de Deolane Bezerra. Em suas redes sociais, a namorada do ator Thomaz Costa tratou de alfinetar a ex-rival, com afirmações de que ela não tem fãs.

No Twitter, a musa disparou comentários negativos sobre a advogada e sua família, que geraram uma enorme polêmica nas últimas horas com uma ameaça invasão em A Fazenda 14, além da desistência da influenciadora digital.

"'Na manifestação dos fãs da deolane tem mais gente que os show de Tati'. Não esqueçam que no shows da Tati o povo paga pra vê e curtir a festa, ao contrário da família bezerra que pagam pessoas pra dizer que são 'fãs' e estão passando a maior vergonha", disparou a cantora, não se calando e detonando Deolane.

Nos comentários da publicação, diversos telespectadores concordaram com Tati Zaqui, afirmando que a família bezerra está passando vergonha em rede nacional.

Veja o tweet:

"Na manifestação dos fãs da deolane tem mais gente que os show de Tati" não esqueçam que no shows da Tati o povo paga pra vê e curtir a festa, ao contrário da família bezerra que pagam pessoas pra dizer que são "fãs" e estão passando a maior vergonha 😘 pic.twitter.com/uPDxSe1rgB — TATINATICO DA TATI 👽 (@tatinaticotz) December 4, 2022

Pai de Pétala grava vídeo detonando a Record TV

Altemir Barreiros, também conhecido como pai Barreiro ou por roubar joalherias em São Paulo em 2011, gravou uma série de vídeos detonando a Record TV, após toda polêmica da saída de Deolane Bezerra do reality A Fazenda 14.

Segundo ele, a emissora não é digna de entrar nos lares cristões e se soubesse, não teria deixado sua filha participar do jogo. Altemir também postou que está tomando as medidas necessárias para tirar Pétala do reality show, como foi o caso com a advogada.