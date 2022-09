A Fazenda 14: Ruivinha de Marte pensa em desistir do reality show

Ruivinha de Marte desabafa sobre o seu desempenho em A Fazenda 14 e diz que cogita sair do reality show

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 11h14

A influenciadora digital Ruivinha de Marte já está sentindo a pressão do confinamento de A Fazenda 14, da Record TV. Nesta madrugada, ela caiu no choro ao avaliar o seu desempenho no jogo e contou que pensa em desistir.

“Não estou entregando nada. Eu nunca me senti tão inútil na minha vida. Eu acho que quero desistir”, disse ela.

Então, Ingrid Ohara tentou acalmar a amiga. “Não! Tá louca? Você é uma das meninas mais f*das que eu já conheci na vida. Você é muito talentosa!”, declarou. Deborah Albuquerque também apoiou a jovem. “Eu acho que você está entregando tudo. Você é a dona do close. Todo mundo deve estar adorando!”, afirmou.

Por fim, Ruivinha continuou chorando e disse que está preocupada com sua imagem fora do programa.

Bruno Tálamo também pensou em desistir de A Fazenda 14

Também nesta madrugada, Bruno Tálamo também falou sobre desistência de A Fazenda 14. Chorando, ele contou que está se sentindo excluído e deslocado.

Então, Iran Malfitano consolou o rapaz. “Você acabou de falar que se sair desse jeito, vai se sentir um fracassado. Não, fod*-se! Não é que os outros estão pensando, é como você se sente. Se você sair agora, você não vai ter a chance de mudar o que os outros estão olhando pra você. Fica pela sua esposa, fica pelo seu pai e pela sua mãe. Tenta fazer o que o André falou, tenta mudar essa chave e fazer diferente”, disse ele.

E Bruno concordou: “Eu sei disso, mas eu estou lutando muito aqui. Caramba! Que loucura, cara! O que é isso?”. Então, Iran completou: “Calma! Daqui a pouco você vai ter tranquilidade pra conversar e ouvir a posição dos outros. Você tem que aceitar que as pessoas pensam diferente de você. E mostrar que realmente você não é esse cara, que todo mundo está achando que é”. Por fim, Bruno desabafou: "Isso é uma guerra mano, isso aqui é como uma guerra. É o quinto dia, olha isso mano”.