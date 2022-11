A Fazenda 14: Ruivinha de Marte pede para cancelar feat com Lucas Santos

A eliminada da semana, Ruivinha de Marte, assiste cenas em que foi humilhada por Lucas

Ruivinha de Marte foi a décima eliminada de A Fazenda 14, a ex-peoa deixou o jogo após receber apenas 24,58% dos votos do público para sua permanência na casa. A dançarina participou da Cabine de Descompressão, apresentada por Lucas Selfie e teve a oportunidade de ver cenas marcantes de sua participação em A Fazenda 14.

O apresentador mostrou cenas de seus embates com Lucas Santos durante o programa, um vídeo marcante foi quando o ex-Carrossel humilhou Ruivinha ao delegar as tarefas do fazendeiro. “Eu não acreditei que ele estava fazendo isso”, disse a ex-peoa.

Ao final do programa, a eliminada comentou que pediu dentro do jogo para cancelarem o feat que deixou gravado com Lucas Santos aqui fora.

André Marinho foi salvo pelo público do reality show rural na roça desta quinta-feira (17), levando a eliminação de Ruivinha de Marte. O peão se envolveu em uma das maiores brigas do programa na terça-feira, durante a formação da roça, que levou sua expulsão do grupo A.

O participante foi o primeiro a voltar da eliminação, deixando Deolane Bezerra, Moranguinho e Pétala Barreiros chocadas com a cena, no momento Pétala se escondeu debaixo do cobertor e as aliadas não acreditavam na volta de André.

Após o fim do programa, Pétala afirmou ter certeza que o peão ficou no jogo apenas por conta da treta, porque depois da saída de Deborah Albuquerque, o reality show rural estava muito parado.