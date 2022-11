A Fazenda 14: Peões ficam surpresos com a volta de André Marinho

André Marinho foi salvo pelo público e deixou os peões surpresos com sua volta

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 00h35

André Marinho foi salvo pelo público do reality show rural na roça desta quinta-feira (17), levando a eliminação de Ruivinha de Marte. O peão se envolveu em uma das maiores brigas do programa na terça-feira, durante a formação da roça, que levou sua expulsão do grupo A.

O participante foi o primeiro a voltar da eliminação, deixando Deolane Bezerra, Moranguinho e Pétala Barreiros chocadas com a cena, no momento Pétala se escondeu debaixo do cobertor e as aliadas não acreditavam na volta de André.

Após o fim do programa, Pétala afirmou ter certeza que o peão ficou no jogo apenas por conta da treta, porque depois da saída de Deborah Albuquerque, o reality show rural estava muito parado.

Confira as reações com a volta de André:

Fim de jogo para Ruivinha de Marte! A TikTok foi a eliminada na edição desta quinta-feira (17) de A Fazenda 14. A ex-peoa recebeu apenas 24,58% dos votos do público para sua permanência na casa, contra 39,94% de Bia Miranda e 35,58% dos votos que André Marinho recebeu.

Em seu discurso de eliminação, Adriane Galisteu disse sobre a falta de presença de Ruivinha dentro do jogo, a apresentadora comentou que ela e o público queriam mais a Ruivinha e mais dança vindo da jovem.