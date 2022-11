A Fazenda 14: Com 24,58% dos votos, Ruivinha de Marte é a décima eliminada do programa

Ruivinha de Marte deixou A Fazenda 14; André e Bia estão salvos

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 23h46

Fim de jogo para Ruivinha de Marte! A TikTok foi a eliminada na edição desta quinta-feira (17) de A Fazenda 14. A ex-peoa recebeu apenas 24,58% dos votos do público para sua permanência na casa, contra 39,94% de Bia Miranda e 35,58% dos votos que André Marinho recebeu.

Em seu discurso de eliminação, Adriane Galisteu disse sobre a falta de presença de Ruivinha dentro do jogo, a apresentadora comentou que ela e o público queriam mais a Ruivinha e mais dança vindo da jovem.

“Sabe na escola, quando a gente se dedica ao máximo, estuda tudo que pode, faz todas as pesquisas possíveis e quando chega na chamada oral, a gente simplesmente trava. Às vezes a sensação de quem está aqui fora é que você tem todas as respostas, aprendeu como se faz, mas quando se depara com a prova na sua frente, a caneta falha, o lápis quebra e dá aquele branco. Na Fazenda, é todo dia é dia de exame final, aqui para passar de ano, a banca examinadora, dessa grande escola é o público, e o público precisa ter certeza, precisa ouvir o que essa aluna tem para falar. Não basta apenas ler e escrever, tem que falar!”, disse a apresentadora em seu discurso final.

Confira a saída de Ruivinha de Marte:

Bia se salvou e Ruivinha foi eliminada! 💥 #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/ctiSjFNzLX — A Fazenda (@afazendarecord) November 18, 2022

Esta quinta-feira (17) é dia de eliminação em A Fazenda 14, André Marinho, Bia Miranda e Ruivinha de Marte estão na berlinda torcendo pela escolha do público do reality show rural. Como de costume, a apresentadora Adriane Galisteu fez perguntas para os roceiros e André desabafou a respeito de sua saída do grupo A da casa.

O peão contou não esperar essa atitude de suas aliadas, principalmente Moranguinho. “Eu sempre fui um cara de trocar muita ideia, de conversar, principalmente com a Morango, que foi a pessoa que me colocou nessa situação. Nós sempre tivemos uma proximidade enorme aqui dentro e ela sempre teve total liberdade para conversar comigo. Eu só fiquei muito nervoso como a galera de casa viu, porque inclusive as outras três meninas falaram ‘Morango vamos salvar primeiro o André e depois a gente lava essa roupa suja, mas ela não aceitou’ [...] Isso me deixou muito chateado”, desabafou o ex-Power Couple.