A Fazenda 14: Record TV veta 8 peões da grande final do reality, descubra quais

Deolane, Pétala, Shay, Tiago e os membros do paiol estão fora da final do reality

Na reta final do reality show rural, a produção da Record TV vetou 8 participantes da programação final de A Fazenda 14. Os peões que passaram pelo jogo vão voltar para uma prova especial, para o momento de lavação de roupa suja e claro, para a festa antes da grande final.

Mas, não são todos que terão esse privilégio, já que a emissora barrou a presença de alguns dos ex-peões. Segundo o colunista Gabriel Perline do IG, como esperado pelo público do jogo, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros estão fora da última semana do reality por conta da desistência do jogo.

Os dois peões expulsos, Shayan Haghbin e Tiago Ramos, também estão fora. A direção do programa, tem medo de que eles acabem brigando, e gerando mais caos na festa com todos os eliminados.

Além dos quatro participantes do elenco principal de A Fazenda 14, os membros do paiol que não foram escolhidos pelo público, André, MC Créu, Suzi e Baronesa, tinham a esperança de participarem da festa de encerramento do programa.

Diferente do que muitos imaginavam, Bia Miranda passou o dia tranquilo e rindo dentro de A Fazenda 14. A jovem foi a única participante do grupo A que continuou na casa, ainda por cima, com mais quatro peões que ela teve embates diretos.

Mas, surpreendendo o público, ela passou o dia conversando com seus rivais. No momento, em um bate-papo com Iran Malfitano e André Marinho, eles relembraram quando Ingrid Ohara jogou fezes do cavalo nas roupas e objetos pessoais de Vini Buttel.