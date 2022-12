A Fazenda 14: Bia Miranda surpreende a internet ao passar o dia rindo com os rivais

A última peoa do grupo A, Bia Miranda, resolveu deixar as brigas de lado e passar o tempo com o grupo B

Diferente do que muitos imaginavam, Bia Miranda passou o dia tranquilo e rindo dentro de A Fazenda 14. A jovem foi a única participante do grupo A que continuou na casa, ainda por cima, com mais quatro peões que ela teve embates diretos.

Mas, surpreendendo o público, ela passou o dia conversando com seus rivais. No momento, em um bate-papo com Iran Malfitano e André Marinho, eles relembraram quando Ingrid Ohara jogou fezes do cavalo nas roupas e objetos pessoais de Vini Buttel.

A cena repercutiu bastante nas redes sociais e uma usuária do Twitter comentou: "Como a Bia é outra longe das bruxas".

Mas, outra internauta acredita que seja uma cena do grupo B, com a intenção de mostrar ao público que eles são legais e acolheram a jovem.

Veja o bate-papo dos peões:

As tretas continuam dentro e fora de A Fazenda 14! As irmãs Bezerras, Deolane e Dayanne gravaram stories debochando da apresentadora do reality show rural, Adriane Galisteu, alegando que a edição desta quinta-feira (8) não foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

A loira filmou sua irmã dizendo: “Ta flopado, cadê o primeiro lugar no Twitter, Galisteu? Cadê a espera, daqui a pouco eu volto, vou matar vocês de curiosidade. Aí ia para o intervalo e voltava, e falava ‘estamos em primeiro lugar”.