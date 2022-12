A Fazenda 14: Deolane grava stories rindo e debochando de Galisteu: “Cadê o primeiro lugar no Twitter?”

Deolane diz indiretamente que a audição de A Fazenda 14 caiu após sua saída

As tretas continuam dentro e fora de A Fazenda 14! As irmãs Bezerras, Deolane e Dayanne gravaram stories debochando da apresentadora do reality show rural, Adriane Galisteu, alegando que a edição desta quinta-feira (8) não foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

A loira filmou sua irmã dizendo: “Ta flopado, cadê o primeiro lugar no Twitter, Galisteu? Cadê a espera, daqui a pouco eu volto, vou matar vocês de curiosidade. Aí ia para o intervalo e voltava, e falava ‘estamos em primeiro lugar”.

Rindo, as irmãs falaram que o programa flopou, dando a entender que só tinha audiência com a participação de Deolane.

Veja:

Dayanne debochando porque hoje a Galisteu não falou que a hashtag da Fazenda ficou em primeiro lugar no Twitter. #AFazendapic.twitter.com/whqEqL4vzZ — Central Reality (@centralreality) December 9, 2022

A Fazenda 14 segue causando muita polêmica e treta, mas dessa vez, foi fora do jogo e a responsável por levar o público cair na risada foi a própria apresentadora do programa, Adriane Galisteu.

Acontece que, na noite desta quarta-feira (7), a ex-participante que pediu para sair do programa, Deolane Bezerra, fez uma live em seu canal no YouTube que até o momento tem mais de 2 milhões de transmissões, contando todas as injustiças que sofreu dentro do reality show. E sobrou até para Galisteu, que foi duramente criticada pela advogada.