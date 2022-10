A Fazenda 14: Pétala Barreiros toca o sino e revela o que aconteceu

Pétala Barreiros tenta sair do reality show A Fazenda 14, mas volta para a sede. Entenda o que aconteceu!

A influenciadora digital Pétala Barreiros deu um susto nos fãs na madrugada desta sexta-feira, 7, ao tocar o sino de A Fazenda 14, da Record TV. A atitude dela repercutiu, mas ela não deixou o programa. A morena voltou para a sede e contou que foi impedida de deixar a atração.

Após o programa ao vivo, Pétala foi para o quarto olhar uma foto dos filhos e foi interrompida por Deborah Albuquerque, que começou a alfinetá-la. “Você está sempre queerendo escutar as coisas e acha que a gente não vê. Até as pessoas neutras já sacaram essa sua jogadinha baixa”, disse ela.

Então, Pétala respondeu: “Chega, eu não estou falando com você, me deixa em paz”. A ruiva rebateu: “Então sai, os incomodados que se retirem, assim como eu me retiro quando você está com suas amigas”.

Logo depois, as câmeras mudaram de cenário e não mostraram mais Pétala. Algum tempo depois, ela voltou para a sede e explicou que bateu o sino, mas saiu do programa. “Eu fui lá e falei: 'Estou desistindo, quero ir para casa'. Aí fiquei trancada uns dois minutos lá dentro”, disse ela. As câmeras foram cortadas novamente e não exibiram o final do relato dela.

