A Fazenda 14: Mudou de lado? Moranguinho declara Deolane como a peoa mais venenosa

Moranguinho detona Deolane e aliados do grupo A durante a Live do Eliminado

A última eliminada de A Fazenda 14, Moranguinho, participou nesta sexta-feira (9) da Live do Eliminado e declarou que Deolane Bezerra foi a peoa mais venenosa da edição!

No comando de Lucas Selfie, a ex-participante foi questionada pelo apresentador sobre quem seria o peão mais venenoso da edição e, surpreendendo, a morena declarou sua aliada ou ex-aliada, Deolane Bezerra.

“Eu não posso falar de outra pessoa que não seja a Deolane depois de tudo que eu vi ali nos vídeos, eu acho que sim”, confessou.

Logo após, Selfie perguntou quem seria o mais “isqueirinho” da edição, e mais uma vez, Moranguinho escolheu dois membros do seu grupo na casa. “O Vini foi super isqueiro, mas a Pétala também botava um foguinho, ela ficava ouvindo atrás da porta, ela ficava procurando as coisas”, finalizou a ex-peoa.

Confira a fala de Moranguinho:

Moranguinho disse que a Deolane é o peão mais venenoso do programa #AFazendapic.twitter.com/LhWQM891ak — Central Reality (@centralreality) December 10, 2022

Ela não tem limites! A ex-peoa Deolane Bezerra realizou uma live em seu Instagram na tarde desta sexta-feira (9), após a derrota do Brasil na Copa do Mundo, e prometeu uma festa com tudo pago para os seus fãs.

Com a intenção de flopar a audiência do reality show A Fazenda 14, a advogada decidiu realizar uma festa no mesmo dia da final do programa, marcado para 15 de dezembro.

"Fala para o Kadu que a festa para os fãs eu quero no dia 15, na merda da final de A Fazenda. Manda ele organizar aí. Não precisa de patrocínio, não. Se não tiver, eu pago. Gente, vai ter uma festa para os fãs na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria", disse Deolane.