A Fazenda 14: Deolane promete festa para seus fãs no dia da final de A Fazenda 14: “Flopar aquela merda”

A ex-peoa Deolane anuncia festa no mesmo dia da final de A Fazenda 14 para acabar com a audiência do reality

Ela não tem limites! A ex-peoa Deolane Bezerra realizou uma live em seu Instagram na tarde desta sexta-feira (9), após a derrota do Brasil na Copa do Mundo, e prometeu uma festa com tudo pago para os seus fãs.

Com a intenção de flopar a audiência do reality show A Fazenda 14, a advogada decidiu realizar uma festa no mesmo dia da final do programa, marcado para 15 de dezembro.

"Fala para o Kadu que a festa para os fãs eu quero no dia 15, na merda da final de A Fazenda. Manda ele organizar aí. Não precisa de patrocínio, não. Se não tiver, eu pago. Gente, vai ter uma festa para os fãs na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria", disse Deolane.

Eufórico, os fãs presentes na live começaram a comentar sobre o assunto e a loira revelou que será tudo de graça.

"Vai ser tudo de graça. [Vai ter] Boi no rolete, cachaça. Eu estou com medo de não dar o tanto de gente. Mas, enfim, quem chegar, chegou. Nem que seja dia 15 para a gente flopar aquela merda", declarou a advogada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Na reta final do reality show rural, a produção da Record TV vetou 8 participantes da programação final de A Fazenda 14. Os peões que passaram pelo jogo vão voltar para uma prova especial, para o momento de lavação de roupa suja e claro, para a festa antes da grande final.

Mas, não são todos que terão esse privilégio, já que a emissora barrou a presença de alguns dos ex-peões. Segundo o colunista Gabriel Perline do IG, como esperado pelo público do jogo, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros estão fora da última semana do reality por conta da desistência do jogo.