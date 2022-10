A Fazenda 14: Moranguinho se contradiz e é criticada por falas machistas

Em conversa com Bia Miranda, a influenciadora digital Moranguinho reclamou do comportamento das mulheres do grupo B; confira

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 22h45

A influenciadora digital Moranguinho se reuniu no fim da tarde desta quinta-feira (27), na academia com Bia Miranda, para conversar sobre as distribuições de tarefas entre os participantes de A Fazenda 14.

Falando sobre as meninas do grupo B, Morango fez afirmações machistas, segundo seguidores, sobre as mulheres não cozinharem na casa, expondo sua indignação, pois de acordo com a dançarina, sempre tem que partir da mulher o ato de cozinhar e etc.

"Elas não tomam a frente pra fazer o almoço. Porque é assim, normalmente essas atitudes sempre partem das mulheres, né? Sempre! É as mulheres, não adianta, é sempre as mulheres que tomam a frente e vão fazer comida, limpar, arrumar, mas elas...", iniciou a esposa de Naldo Benny.

"A Deborah casada, com filho, como é que pode cara? Uma mulher casada e com filho, porca e relaxada? Também não tem uma atitude pra fazer uma comida?", finalizou a influencer.

Nas redes sociais a conversa deixou os internautas indignados, com justificativas que o grupo B estão há semanas fazendo as tarefas no reality com os cuidados dos bichos, enquanto os rivais sempre ficam sem trabalhos.

Veja o vídeo da conversa:

Será que tem um pouquinho de machismo aqui, ou muitooo 🤔 pic.twitter.com/ccl6GkW3ho — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) October 27, 2022

Bárbara Borges revela por que desistiu de ser paquita da Xuxa

Nesta quinta-feira, 27, a jornada de Bárbara Borges pode estar chegando ao fim dentro do reality show rural A Fazenda 14. Por isso, ela tirou o dia para cantar, dançar e relembrar momentos da sua vida de paquita da Xuxa, aproveitando para revelar o motivo do por que desistiu de fazer parte disso tudo.

Enquanto conversava com os seus aliados, Alex disse para Bárbara que não saberia o que fazer se ficasse frente a frente com Xuxa. “Eu me cagava. Eu ia me tremer todo, não ia saber o que fazer”. Já Deborah, pediu: “Xuxa, assiste a gente aqui!”, entrando na conversa.