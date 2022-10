A Fazenda 14: Bárbara Borges revela por que desistiu de ser paquita da Xuxa

Antes da decisão da roça, Bárbara Borges tira a tarde para fazer revelações sobre vida de paquita de Xuxa

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 21h41

Nesta quinta-feira, 27, a jornada de Bárbara Borges pode estar chegando ao fim dentro do reality show rural A Fazenda 14. Por isso, ela tirou o dia para cantar, dançar e relembrar momentos da sua vida de paquita da Xuxa, aproveitando para revelar o motivo do por que desistiu de fazer parte disso tudo.

Enquanto conversava com os seus aliados, Alex disse para Bárbara que não saberia o que fazer se ficasse frente a frente com Xuxa. “Eu me cagava. Eu ia me tremer todo, não ia saber o que fazer”. Já Deborah, pediu: “Xuxa, assiste a gente aqui!”, entrando na conversa.

Além disso, Bárbara aproveitou para contar sobre sua vida de paquita. Deborah perguntou se ela já atuou em um filme da Xuxa. “Não é da minha época. Eu assisti, eu era fã”, disse. “Foi assim que eu saí. Eu não fiz nenhum filme com a Xuxa”, revelou. “Eu saí e ela fez o filme. Aí eu tava com a peça e não fiz”, explicou.

Então, Ruivinha de Marte quis saber os motivos de Bárbara ter desistido de ser paquita. “Eu fiz uma peça com o Oswaldo Montenegro. Foi minha primeira peça. Eu saí um ano antes do meu grupo todo, que entrou junto. Elas ficaram cinco anos, eu fiquei quatro. Porque eu fui fazer um teste pra essa peça dele, e aí ele me escolheu e eu comecei a fazer a peça. Fiquei conciliando um pouco, até que não deu. Aí eu fui, comecei a estudar teatro, fiz a peça…”, contou ela.

Pelé Milflows vence a prova do fazendeiro e se livra da roça da semana

Fazendeiro novo na área! Pelé Milflows foi o grande campeão da prova do fazendeiro que aconteceu na noite desta quarta-feira (26). O rapper disputou a dinâmica contra Bárbara Borges e Pétala Barreiros. A prova de agilidade e pontaria foi dividida em duas partes. Na primeira etapa os participantes ficaram pendurados e precisavam pegar o maior número de bolas na piscina, cada tipo de bola tinha uma pontuação diferente. Na parte final, era necessário acertas as bolas na cesta e fazer o máximo de pontos possíveis. Com 2600 pontos, Pelé Milflows foi o grande campeão e novo dono do chapéu do fazendeiro. Pétala ficou em segundo lugar com 2200 pontos e Babi fez apenas 700 pontos.