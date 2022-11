A Fazenda 14: Kerline e Babi se desentendem durante trato da vaca, confira:

As aliadas, Kerline e Babi, tiveram uma pequena discussão ao cuidar das vacas

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 21h01

Durante a manhã deste domingo (20), Kerline Cardoso e Bárbara Borges se desentenderam e trocaram farpas ao realizarem as tarefas de cuidar da vaca e do touro. O atrito começou quando Babi ficou parada na frente do touro e a ex-BBB pediu para ela sair. “Sai daí”, disse Kerline. “Por que?”, perguntou Bárbara.

“Você está na frente do touro. É só você sair da frente”, respondeu Kerline. Não satisfeita, a atriz quis entender o motivo: “Qual o problema de eu ficar ali na frente?”, perguntou novamente.

A colega de confinamento aconselhou: “Amiga, nenhum, você quer se machucar? Eu estou te avisando”, disse Kerline.

Por fim, Ker comentou que a aliada estava se irritando sem motivos: “Você está se irritando à toa, amiga”, disse a ex-BBB. “Beleza, Ker, a onde eu fico então? Diz onde eu fico. Eu não estou irritada, eu estou querendo ajudar”, afirmou Bárbara e a influenciadora digital repetiu: “Você está irritada sim”.

Será que Moranguinho não conhece muito bem o marido? Após toda briga envolvendo a dançarina e André Marinho, ela comentou na noite deste sábado (19), que tem certeza que Naldo Benny comprou sua briga com seu ex-aliado e amigo pessoal de seu marido fora do reality.

Em conversa com Deolane Bezerra, a morena disse que Naldo não vai querer olhar na cara de André após o fim do reality show rural.