A Fazenda 14: Ingrid Ohara manda recado detonando Vini Buttel

Vini assumiu que teve vontade de quebrar todas as maquiagens de Ingrid

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 23h31

Nesta sexta-feira (28), o último eliminado de A Fazenda 14, Vini Buttel, participou da Live do Eliminado, apresentada por Lucas Maciel. Na ocasião, o apresentador mostrou o vídeo do momento em que Ingrid Ohara jogou fezes de cavalo em suas roupas. Lucas perguntou ao ex-peão porque ele não fez nada com as maquiagens da youtuber.

Vini foi sincero em sua resposta e admitiu que sua vontade era quebrar todas as maquiagens de Ingrid, mas por conhecer a internet, sabia que iria ser cancelado caso tivesse essa atitude.

“Seu eu fizesse mais uma reação acima do permitido pela sociedade, eu ia me complicar mais ainda, a verdade é essa. Eu não tinha créditos para ultrapassar os limites, a minha vontade e não faltou, era de ter destruído aquelas maquiagens. Mas, eu arreguei, porque eles não iam poder me colocar macho escroto, explosivo, coitada das maquiagens da menina”, explicou o ex-De Férias com Ex Brasil.

Por fim, Ingrid mando um recado detonando Vini. “Para de ser hipócrita, você aponta para os outros e tem 3 apontando para você”, disse a influencer.

Confira o vídeo completo:

