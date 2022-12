A Fazenda 14: Em entrevista exclusiva, Galisteu comenta sobre ataques da família Bezerra

Adriane Galisteu contou seu ponto de vista da décima quarta edição do reality e comentou sobre Deolane Bezerra

A apresentadora do reality show rural, Adriane Galisteu, deu uma entrevista exclusiva ao jornalista Gabriel Perline comentando sobre como foi estar à frente de A Fazenda 14 e todos os ataques que recebeu da família Bezerra.

Galisteu também deu sua opinião sobre muitas pessoas dizerem que o programa estava pesado de assistir. ”Essa temporada de A Fazenda é o maior retrato do que a gente está vivendo. Você anda na rua e as pessoas estão com zero paciência, se puderem passar em cima de você, elas passam. Quando eu escuto as pessoas falarem: ‘Nossa, A Fazenda tá pesada’. Eu falo: ‘Não, a gente é que tá pesado, porque a gente tá vendo lá é um retrato do que a gente está sendo no dia a dia”, iniciou a loira.

Em relação às ofensas que recebeu da participante Deolane Bezerra e de sua família, a apresentadora comentou que ficou surpresa com as falas. ”Você põe numa balança, devido às proporções de educação, de berço e família. Mas de uma maneira geral, a raiva, a briga, o se levar a sério, estão lá. Nós estamos sendo retratados lá. Eu tô muito impressionada”.

Por fim, Adriane Galisteu comentou que nunca havia sido tão atacada como foi com o desenrolar do programa. ”Quando começaram essas agressões comigo, que eu nunca tinha experimentado isso, nunca fui tão atacada na minha vida, eu fui buscar lá atrás. Fui no Roberto Justus, Britto Jr., fui no Marcos Mion e vi que eles passaram da mesma maneira as mesmas agressões num outro tom, outro momento, uma outra quantidade de pessoas falando, mas eles passaram”, comentou.

Após o grande final de A Fazenda 14, os três finalistas do reality show participaram da Cabine da Descompressão, apresentada por Lucas Selfie. Na ocasião, a vice-campeã Bia Miranda assistiu um trecho da live feita por sua avó, a cantora Gretchen.

No vídeo postado antes do resultado final do jogo, a rainha do rebolado prestigiou a jovem pela trajetória do programa e explicou os motivos de não ter puxado mutirão para a neta nas redes sociais.