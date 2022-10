A Fazenda 14: Deolane revela que pressionou produção para eliminar Shayan: "Falei que se ele ficasse eu saia"

Deolane Bezerra afirmou que chamou a produção, ameaçando deixar o programa caso o iraniano ficasse no jogo após confusão; confira

A advogada Deolane Bezerra assumiu que teve influência na expulsão de Shayan do reality show. Durante uma dinâmica de grupo, realizada pela produção de A Fazenda 14 na noite do último domingo, a loira revelou que pressionou a produção da Record TV.

Depois de Deborah dizer que Deolane foi uma das causadoras da expulsão do Shay, a peoa afirmou que realmente foi falar com a produção e questionou, falando que se ele ficasse, ela sairia do programa.

"Fui lá, chamei a produção e questionei, falando que se ele ficasse eu saia. Falei que se ele ficasse eu saia diante de uma agressão. Eu falei!", revelou a loira, deixando seus rivais indignados com sua postura e intromissão, que deixou claro aos participantes que a saída do iraniado também foi influenciada pela pressão que a advogada fez.

Nas redes sociais, os internautas falaram sobre o momento, comentando sobre a parcialidade do programa com a postura de Deolane Bezerra, que é favorecida a todo momento, segundo os telespectadores.

Rodrigo Faro dá bronca em peões e expõem trapaça

Neste domingo (23), como de costume durante o programa A Hora do Faro, o apresentador interage com os peões confinados dentro do jogo para mostrar as plaquinhas que o último eliminado entregou para cada um. O quadro desta semana foi gravado com Thomaz Costa, eliminado na quinta-feira (20).

Porém, desta vez os peões não puderam ver a participação de Thomaz. Acontece que, antes de ser eliminado, o ex-peão combinou com Kerline Cardoso, Deborah Albuquerque e Ruivinha de Marte que entregaria a placa de parceiro para o peão favorito do público e planta para quem está mal aqui fora. Mas, a produção do programa descobriu sobre o combinado e por isso, não exibiu a participação do ex-Carrossel para os peões.