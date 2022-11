A Fazenda 14: Deolane diz que Babi maltratou as ovelhas e a atriz pede para não falar do assunto

Deolane acusa Babi de maltratar os animais e de esconder do público

Deolane Bezerra e Bárbara Borges protagonizaram uma intensa briga na tarde desta sexta-feira (25), após a gravação do programa A Hora do Faro. Durante a treta, a advogada falou sobre Babi ter maltratado os animais de A Fazenda 14, deixando o público sem entender direito o ocorrido.

Na discussão, Deolane disparou: “A ovelha foi retirada por você cuidando. Maltrata os animais”, Babi rebateu dizendo que não era para comentar sobre o assunto: “Querida, você está desrespeitando as regras do programa. Foi explicado o porquê de ela sair e que esse assunto não tem que ser comentado.”

Como de costume, a loira não ficou quieta e disse que a atriz estava querendo esconder o ocorrido do público do reality show rural. “Que loucura! Você não quer que eu fale dos seus erros, você é bem assim né? Você só gosta de falar dos erros dos outros”, comentou.

Após o embate entre as rivais, o assunto ficou entre os mais comentados no Twitter e a hashtag “Babi maltratou a ovelha”, ficou entre as principais da rede social.

Confira a briga entre as peoas:

Bárbara maltratou a ovelha e o programa passou pano e pediu pra ninguém comentar nada😲 @DraDayBezerra a manipulação desse programa lixo pic.twitter.com/Yp0ZD24128 — Jéssica⚖️⚽️ (@drjel4) November 25, 2022

Durante a madrugada desta sexta-feira (26), após a saída de Kerline, uma cena protagonizada por Bia Miranda vem gerando conflitos na internet. A fazendeira da semana está sendo acusada de agressão contra Pétala Barreiros. Porém, enquanto uma parte do público pede a saída de Bia do reality show rural, a outra parte, principalmente apoiadores do grupo A, dão risada da situação.

Entenda o ocorrido:

Bia e Pétala estavam sentadas na parte externa da casa durante a madrugada, em certo momento, Pétala assustou a amiga, que reagiu sem pensar duas vezes, dando um tapa na peoa e falando palavrões.