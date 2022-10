A Fazenda 14: Deolane define suas prioridades no jogo e deixa de fora André e Moranguinho

A advogada seleciona Bia, Pétala, Vini e Lucas como suas prioridades no jogo

Os ânimos dos peões ficaram exaltados após a dinâmica desse domingo (24) e Deolane Bezerra começou a enxergar seus aliados de outra maneira. Em conversa com Pétala, Bia Miranda, Vini e Lucas, a advogada afirmou que eles são suas prioridades dentro do jogo, excluindo Moranguinho e André.

“Minhas prioridades aqui, eu sinto muito hoje, são vocês. O André não tem o grupo como prioridade, como ele tem o Iran lá para salvar. A Morango também tem os amigos dela lá. Minhas prioridades elas vão se invertendo conforme as pessoas vão se mostrando quem são”, Deolane comentou explicando seu ponto de vista.

O grupo A da casa não ficou feliz com Moranguinho pois segundo eles, a mulher de Naldo “sabonetou” ao entregar as placas para os participantes do grupo B na dinâmica.

No momento do bate-papo entre os aliados, é possível ver a dançarina sozinha observando a conversa.

Deolane disse que sente muito, e que as prioridades dela são os que estão na fogueira. #AFazenda | #AFazenda14pic.twitter.com/oH3MHRaQBz — Adrielle 🌸 (@adrielletuitta) October 25, 2022

É fogo no parquinho dentro de A Fazenda 14!

Na tarde deste domingo (24), rolou uma dinâmica onde os participantes precisavam escolher dois peões e entregar adjetivos para eles. Deolane Bezerra recebeu o maior número de placas, entre elas de seus aliados, onde disseram que a advogada era sincera, mas do grupo B, as definições não eram boas.

Alex Gallete, entregou a placa de falta de educação para a advogada e disparou: “Para mim sinceridade são pessoas que tem no mínimo senso de diálogo para falar a verdade, e eu acho que você ultrapassa e vira falta de educação”.