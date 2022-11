A Fazenda 14: Deolane Bezerra é a nova fazendeira do reality show rural

Deolane é a nova fazendeira; Ruivinha, André e Bia estão na eliminação

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 23h49

Temos fazendeira nova na área!

Deolane Bezerra venceu a prova do fazendeiro desta quarta-feira (16), contra Ruivinha de Marte e André Marinho. A advogada se livrou da eliminação de amanhã e garantiu mais uma semana dentro de A Fazenda 14.

Na prova de agilidade e memória, os peões tinham que assistir vídeos que mostravam 5 produtos por rodada e os participantes precisavam memorizar o número de cada. Após isso, Galisteu sorteava o número que cada peão precisava buscar no mercado de Aurora. A cada acerto, os peões ganhavam mais pontos.

A loira ficou na frente dos dois rivais na maior parte do jogo e com 280 pontos, venceu a prova do fazendeiro. André pontuou 120 e Ruivinha apenas 100 pontos.

Confira o momento da vitória de Deolane:

Nesta quinta-feira (17), Bia Miranda, Ruivinha de Marte e André enfrentam a votação do público de casa.

A ex-peoa Deborah Albuquerque não parece estar levando sua eliminação do reality show rural A Fazenda 14 muito bem. Nesta quarta-feira, 16, ela teria supostamente tentado invadir o camarim de seu ex-aliado, Alex Gallete, que foi eliminado junto com ela.

De acordo com ele, ela teria tentado entrar para possivelmente agredi-lo. "Infelizmente estou vindo aqui para contar uma coisa não tão legal para vocês. Eu não iria falar nada, mas como já está saindo em todas as páginas, vim aqui dar a minha versão dos fatos”, começou o ex-peão no Twitter.