A Fazenda 14: Alex Gallete diz que Deborah Albuquerque tentou invadir seu camarim

Aliados dentro do reality, Alex e Deborah estão se desentendendo e ruiva tentou agredir ex-peão

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 15h21

A ex-peoa Deborah Albuquerque não parece estar levando sua eliminação do reality show rural A Fazenda 14 muito bem. Nesta quarta-feira, 16, ela teria supostamente tentado invadir o camarim de seu ex-aliado, Alex Gallete, que foi eliminado junto com ela.

De acordo com ele, ela teria tentado entrar para possivelmente agredi-lo. "Infelizmente estou vindo aqui para contar uma coisa não tão legal para vocês. Eu não iria falar nada, mas como já está saindo em todas as páginas, vim aqui dar a minha versão dos fatos”, começou o ex-peão no Twitter.

“Após a minha participação no programa “Hoje em dia”, a participante Déborah em mais uma tentativa desesperada de aparecer – quis invadir o meu camarim para me agredir. Meu assessor Léo filmou tudo e, como vocês podem ver no vídeo, os produtores da Record tentam impedir a sua entrada”, continuou.

“Com isso a Déborah só mostra o que eu disse dentro do jogo e na cara dela após a eliminação: tudo tem que ser sobre ela. Mas comigo não”, finalizou, em seu perfil oficial na rede social.

Veja o vídeo compartilhado por Alex onde aparece Deborah tentando entrar em seu camarim para supostamente agredi-lo

Bolsinhas, infelizmente estou vindo aqui pra contar uma coisa não tão legal para vocês. Eu não iria falar nada, mas como já está saindo em todas as páginas, vim aqui dar a minha versão dos fatos. Após a minha participação no programa “Hoje em dia”, a participante Déborah -+ pic.twitter.com/2hFbzteQqp — Alex Gallete 👛 (@alexgallete) November 16, 2022

