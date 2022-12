A Fazenda 14: Deolane admite saber que roça da semana é falsa e diz que vai zoar com Bárbara

Durante conversa com aliadas, Deolane afirma que vai fazer trollagem com Bárbara sobre roça falsa

Será? A advogada Deolane Bezerra simplesmente adivinhou que a roça desta semana do reality show rural A Fazenda 14 seria falsa. Durante uma conversa com aliadas, ela revelou seus planos para essa informação.

Na noite desta quarta-feira, 30, ela estava conversando com Moranguinho, Bia e Pétala, quando decidiu armar um plano para surpreender o grupo rival. As informações que Deolane diz ter são verídicas, fazendo com que os internautas ficassem com uma pulga atrás da orelha sobre como ela conseguiu saber das estratégias da produção.

"Vamos fazer assim ó... Quem voltar vai falar 'gente a Pétala está no paiol, a roça é falsa, eu ouvi eles falando'. Só pra abaixar o ego assim. Você também vai falar assim: 'eu ouvi, foi a roça mais votada e ela está no paiol', só pra ela ouvir", disse ela.

Porém, os internautas não receberam tão bem a situação de Deolane saber o que está acontecendo, achando tudo muito estranho. "Vergonhoso! A bafuda [Deolane] é vidente! Sabe de tudo o que vai acontecer na dinâmica do programa, não é mesmo?", disse uma. “Tem alguma coisa errada que não está certa... Tá sabendo muito... Vocês não concordam... Deveria cancelar essa roça falsa, seria justo”, reclamou outra.

🚨 URGENTE! Do nada a Deolane começou a falar sobre Roça Falsa #AFazendapic.twitter.com/CpP6dPZ4nw — FOFOCAS - #AFazenda14 (@atencaoreality) November 30, 2022

Deolane se irrita com aliadas: “Eu to put* com essas duas meninas”

Eita! O clima entre as meninas do grupo A não é dos melhores e na tarde desta terça-feira (29), Deolane Bezerra mostrou sua indignação e revolta ao saber que as aliadas, Pétala e Bia, estavam falando mal dela pelas costas.

Acontece que, após a confusão envolvendo o rapper Pelé Milflows, as aliadas da advogada, Bia e Pétala conversaram sozinhas sobre o fato de Deolane ter defendido o cantor, criticando a postura da loira. Assim que Deolane soube, disse para Moranguinho estar irritada com as duas. "Eu tô put* com essas duas meninas, viu? Falando mal de mim pelas costas. Odeio isso! Eu não posso falar pro menino [Pelé] o que eu quero, o que eu sinto por que a Bia vai votar nele? Ah, me ajuda, né! O Iran massacrou a Pétala o programa inteiro e ela falando com ele, dando risadinha. Eu tô put*! Eu odeio isso!", falou Deolane em desabafo.