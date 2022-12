A Fazenda 14: Deborah Albuquerque comemora saída de Deolane Bezerra e alfineta rival: "Arregona"

A influenciadora digital Deborah Albuquerque não deixou de comentar sobre a saída de Deolane Bezerra; confira

Debochada! A influenciadora digital Deborah Albuquerque, uma das maiores rivais de Deolane em A Fazenda 14, não deixou de falar sobre a polêmica desistência da ex-amiga.

Em sua conta no Twitter, a ex-Power Couple alfinetou a advogada e suas irmãs, aproveitando que a polêmica estava em alta. "Deolane Expulsa! Babi, Pelé, Iran... Vão ter a paz que merecem! BEZERRAS ARREGONAS", iniciou a ruiva, que continuou com as provocações.

Após ameaças de Moranguinho, Pétala e Bia Miranda em desistir do programa, Deborah completou: "Então vai ser melhor que a encomenda? Roça falsa não flopou mesmo", pontuou a influenciadora, que sempre está falando das ex-rivais no reality show, principalmente após sua eliminação nas últimas semanas.

Veja as mensagens de Deborah:

Deolane Expulsa!

Babi, Pelé, Iran... Vão ter a paz que merecem!

BEZERRAS ARREGONAS — Deborah Albuquerque 🦚 (@OficialDeborahA) December 4, 2022

Pétala pede ajuda para namorado que foi preso

Pétala Barreiros virou motivo de piada na internet após pedir para seu namorado, Bernardo Coutinho fazer algo para tirá-la de A Fazenda 14. Com a desistência da líder do grupo, Deolane Bezerra, as meninas do grupo A se revoltaram e queriam todas sair.

Durante a tarde deste domingo (04), Pétala, Bia Miranda e Moranguinho arrumaram as malas e entraram no closet pedindo para deixar o reality show rural, sem obter uma ajuda da produção, a influenciadora digital apelou para seu namorado: "Bê, estou com saudades. Se você ainda está aí, faz alguma coisa. Me tira daqui", disse.

O que a jovem não sabe, é que Bernardo Coutinho foi preso recentemente durante uma operação da polícia federal do Rio de Janeiro, onde investigavam uma organização criminosa especializada em comércio ilegal de cigarros.