A Fazenda 14: Com cara de palhaço, irmã de Deolane diz que resultado da roça falsa foi manipulado

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, reclama em suas redes sociais e detona produção de A Fazenda 14 pela vitória de Babi

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, não gostou nadinha do resultado da roça falsa desta quinta-feira (01) e reclamou em suas redes sociais, alegando ser manipulação a vitória de Bárbara Borges em cima da advogada.

Day apareceu em seus Stories do Instagram com um desenho de palhaço na cara e disse que era exatamente assim que estava se sentindo na manhã desta sexta-feira (02). A irmã de Deolane soltou o verbo e criticou a produção de A Fazenda 14.

“Muito bom dia, é assim que eu me sinto hoje depois de tanto votar e saber que isso é tudo manipulado e que eles estão roubando para a paquita. Mas é assim mesmo meu povo”, falou Dayanne Bezerra.

Confira o desabafo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Deolane Bezerra já está com as palavras na ponta da língua para encarar sua rival Bárbara Borges na gravação do programa A Hora do Faro. Comemorando sua volta com as aliadas Pétala, Bia Miranda e Moranguinho na madrugada desta sexta-feira (2), a advogada prometeu bater de frente com a atriz.

“Amanhã no Faro, eu vou virar a pior bandida do Brasil nas plaquinhas dela. Vou falar assim: “Se belisca, querida! Acorda pra realidade! Eu tô aqui e tu foi! Te manca! Fala o que quiser aí, coisa ruim!”, disse a loira rindo para suas amigas.