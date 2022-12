A Fazenda 14: Deolane planeja o que irá falar para Babi na ‘Hora do Faro’: “Eu to aqui e tu foi”

Comemorando sua permanência no jogo, Deolane promete detonar Babi em gravação

Deolane Bezerra já está com as palavras na ponta da língua para encarar sua rival Bárbara Borges na gravação do programa A Hora do Faro. Comemorando sua volta com as aliadas Pétala, Bia Miranda e Moranguinho na madrugada desta sexta-feira (2), a advogada prometeu bater de frente com a atriz.

“Amanhã no Faro, eu vou virar a pior bandida do Brasil nas plaquinhas dela. Vou falar assim: “Se belisca, querida! Acorda pra realidade! Eu tô aqui e tu foi! Te manca! Fala o que quiser aí, coisa ruim!”, disse a loira rindo para suas amigas.

O que Deolane não imagina é que Babi foi a peoa salva pelo público nesta roça falsa e está assistindo todas as conversas que estão acontecendo na sede direto do rancho do fazendeiro.

A atriz irá voltar neste sábado (3) de volta para a casa de A Fazenda 14.

Veja a conversa:

Deolane contando o que vai falar pra Babi amanhã no Faro: “Se belisca, querida! Acorda pra realidade! Eu to aqui e tu foi! Te manca! Fala o que quiser aí, coisa ruim!” #EliminaçãoFalsa



pic.twitter.com/bd9DxIZrbg — Dantas (@Dantinhas) December 2, 2022

A noite desta quinta-feira (1) foi cheia de emoções e reviravoltas em A Fazenda 14. Com a vitória de Bárbara Borges na eliminação falsa, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros acreditam que foram salvas pelo público do reality show rural, por isso, as meninas do grupo A comemoraram muito a volta das duas amigas.

Ao chegar na sede, a advogada gritou e chorou muito com suas aliadas, agradecendo a Deus e ao público. Logo após a comemoração, começaram as falas zombando da saída da atriz do programa: “Deve ser a pior coisa ir para a roça com a sua rival e sair”, disse Deolane referindo-se a Babi.