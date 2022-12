A Fazenda 14: Deolane Bezerra e grupo A comemoram muito a volta da advogada e viram piada na internet

Babi foi a grande campeã da roça falsa e Deolane zomba da saída da atriz do programa

A noite desta quinta-feira (1) foi cheia de emoções e reviravoltas em A Fazenda 14. Com a vitória de Bárbara Borges na eliminação falsa, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros acreditam que foram salvas pelo público do reality show rural, por isso, as meninas do grupo A comemoraram muito a volta das duas amigas.

Ao chegar na sede, a advogada gritou e chorou muito com suas aliadas, agradecendo a Deus e ao público. Logo após a comemoração, começaram as falas zombando da saída da atriz do programa: “Deve ser a pior coisa ir para a roça com a sua rival e sair”, disse Deolane referindo-se a Babi.

Bia Miranda também não ficou quieta e detonou a ex-paquita: “Viu que aquele chorinho dela falso não adiantou nada?!”, falou a jovem.

No Twitter, a comemoração das meninas do grupo A virou motivo de piada e a hashtag “o bem venceu” ficou entre os assuntos mais comentados. Uma usuária da rede social publicou: “Coitada das iludidas da Bia, Pétala, Moranguinho e Deolane quando ver a Babi voltar”, esperando ansiosamente para o momento que Babi irá voltar para a sede no sábado (3) e deixar os peões chocados.

O retorno de Deolane foi comemorado pelo Grupo A

"Deve ser a pior coisa você ir pra #RoçaAFazenda com a sua rival e sair", dispara @Dra_Deolane





BABI CAMPEÃ

Salva pelo público! Com 52,32% dos votos, a atriz e ex-paquita Bárbara Borges foi a escolhida pelos fãs de A Fazenda 14 para ganhar o privilégio de “sair” na roça falsa desta quinta-feira (1).

Tudo ocorreu normal como uma simples noite de eliminação, a apresentadora Galisteu fez perguntas para as 3 roceiras na berlinda, Deolane, Bárbara e Pétala, também discursou sobre a participação das meninas no programa e declarou quem seria a primeira peoa a voltar para a sede.