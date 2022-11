A Fazenda 14: Bárbara se sensibiliza com história de Pelé e torce para o peão ganhar o jogo

A atriz, Bárbara, declara torcida para Pelé e diz estar cansada do jogo

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 00h52

Bárbara Borges desistiu do prêmio de um milhão e meio?! Após os últimos embates entre Pelé Milflows e Deolane Bezerra em A Fazenda 14, a atriz ouviu a história de vida do rapper e declarou sua torcida para ele no jogo.

Em conversa com Iran Malfitano, Babi disse: "Poxa, depois de ouvir a história do Pelé, eu quero que ele ganhe. Não passei por isso que ele passou. Sei lá, ouvir Pelé contar tudo aquilo ontem, essa é a realidade mesmo das pessoas pretas". Emotiva com as últimas brigas dentro do reality show rural, a atriz diz estar cansada do jogo e preferia estar em sua casa. "Nossa, eu tô cansada, cansada mesmo. Queria estar no meio dos nossos, na minha casa. Mas isso aqui é um reality, é um programa de TV, é isso mesmo", declarou Babi.

No momento, Iran consolou a amiga pedindo para ela ser forte e aguentar mais um tempo: “Aguenta mais um pouco, está acabando", disse o ator. "Cheguei no meu limite e aí, é para ir mais? Eu estou me ferindo. Eu estou cansada. Ela (Deolane) é mais forte, ela grita mesmo, ninguém vence ela no grito, ela é a 'toda-poderosa'", finalizou a atriz.

Iran continuou aconselhando Babi: "Não se indisponha mais do que você precisa. Você já se posicionou e passou o seu recado. Se você acha que continuar nesse embate vai te ferir mais, não passe. Dê o seu voto, fale o que ela tem que falar e deixe esbravejar sozinha".

Abalada emocionalmente, @abarbaraborgess chora na casa da árvore. 😭 Consolada por @iranmalfitano_, a atriz disse estar exausta. 😥



É fogo no feno! A formação da roça desta terça-feira (15), causou uma treta que ninguém esperava dentro do reality show rural. André Marinho foi traído pelo grupo A e atacado por suas aliadas Moranguinho, Deolane e Pétala ao vivo.

Na parte do resta um, no final da formação da berlina, Moranguinho escolheu salvar sua rival Kerline do último banquinho, traindo seu aliado. No momento, todos os peões ficaram surpresos com a escolha da dançarina, principalmente, André. Ao fazer sua escolha, a mulher de Naldo alegou que o peão não joga junto com o grupo A.