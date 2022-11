A Fazenda 14: Adriane Galisteu explica por que não parabenizou a peoa Deolane

Apresentadora de 'A Fazenda 14', Adriane Galisteu se justifica após ser criticada por não ter parabenizado a peoa Deolane em aniversário

CARAS Digital Publicado em 02/11/2022, às 10h59 - Atualizado às 12h20

Os fãs de Deolane Bezerra, de A Fazenda 14, da Record TV, foram até as redes sociais da apresentadora do reality, Adriane Galisteu (49), para cobrarem um posicionamento dela por não ter parabenizado a peoa.

Nos Stories de seu Instagram, a comandante da atração se justificou após ter sido criticada por não ter dado parabéns para a advogada em seu aniversário de 34 anos, na última terça-feira, 01.

"Amores, como vocês podem ver, acabei de chegar em casa, tirei a minha maquiagem e já tô de camisola. Eu acabei de fazer um post no meu feed e eu comecei a ler uns comentários aqui, antes de dormir. E por que eu fui fazer isso, né? Eu perco o sono. Mas eu vi um monte de gente comentando: 'Ai Adriane, você não deu parabéns para a Deolane'", começou falando.

Em seguida, Galisteu explicou que não sabia qual era a data correta do aniversário de Deolane. "Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fui procurar no Google e lá diz que o aniversário dela é dia 7 de junho. Aí fui no Wikipédia e lá está que o aniversário é 3 de novembro. Ela tem muitas datas e eu não sei qual é a certa", afirmou.

Ao concluir, ela disse que irá procurar o contrato que a advogada tem com a emissora para confirmar a data de aniversário. "Amanhã eu vou procurar me informar nos dados da documentação da Deolane. Entenderam por que eu não dei os parabéns?", questionou.

Confira o pronunciamento de Adriane Galisteu sobre não ter parabenizado Deolane:

Recentemente, Adriane Galisteu desmentiu as acusações feitas pela equipe e fãs de Pétala Barreiros. Segundo eles, Kerline Cardoso conversou e passou sinais para Alex em formação de roça. Os sinais eram dicas referentes ao poder do lampião, prática proibida segundo as regras do programa. Porém, a acusação foi desmentida ao vivo. Segundo a apresentadora, o momento onde a equipe de Pétala acusou Kerline de fazer sinais para Alex, foi antes de começar a votação da casa e da própria ex-BBB pegar os poderes. Galisteu afirmou que a produção do reality show rural sempre fica atenta aos participantes, para não ocorrer esse tipo de troca de informações.

