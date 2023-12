Ex-A Fazenda Kamila Simioni diz que foi proibida de fazer barraco em festa

Eliminada de A Fazenda 15, Kamila Simioni voltou à sede para a festa com os ex-peões e confessou que queria fazer um barraco, mas foi proibida

A ex-A Fazenda Kamila Simioni contou o motivo para não ter brigado com Márcia Fu no reencontro delas durante a festa com os ex-peões na reta final do reality show. Em um depoimento nos stories do Instagram, ela contou que foi proibida de fazer um barraco na festa, mas não revelou de quem veio a ordem. A estrela apenas contou que conversou com Márcia sobre os assuntos que queria abordar, mas sem criar uma briga entre elas.

"Para vocês que ficaram esperando um barraco, confesso que queria ter feito aquele barraco… Mas fui proibida de fazer e não posso estender esse assunto. Como eu falei para vocês que sou imprevisível, eu tinha somente mais uma estratégia, que era fazer a Márcia assumir que realmente estava mentindo a todo tempo, que ela foi infiel, que ela foi desleal. Muitas pessoas já tinham sacado a jogada da Márcia, já sabiam que realmente era mentira as coisas que ela falava, mas muitas pessoas ainda acreditavam na Márcia e achavam que eu realmente tinha falado que ela olhava para o Radamés com outros olhos, fora as outras mentiras que ela inventou ao longo do jogo”, disse ela.

Então, ela explicou a sua estratégia na noite da festa para conversar com a rival. "Era de fazer a Márcia assumir os seus erros, suas mentiras, numa festa ao vivo, sem cortes, sem edições. Fiz ela confessar tudo que ela fez, todas as mentiras que ela inventou relacionadas a mim e de uma forma digna, sem barraco, sem treta, sem ocasionar a expulsão da Márcia. Eu jamais daria esse tiro nos meus pés. Faço tudo de caso pensado, estrategicamente. Na minha primeira apresentação no programa, eu falei que sou uma pessoa extremamente fria e calculista, e também sou vingativa. Ninguém morre me devendo”, contou.

Simioni ainda afirmou que não ficou amiga de Márcia. "Não fiz as pazes com a Márcia, porque o que ela fez foi muito grave. Ela colocou uma família em risco. Márcia continua sendo um ser humano mau caráter, falso, dissimulado, tudo de ruim que puder imaginar. Eu não acredito que aquilo é a Márcia apenas no jogo. Márcia é uma pessoa que eu não gostaria de ter na minha vida. Kamila, mas e quando o jogo acabar. O jogo acaba hoje, não sei o que vai acontecer, não sei se meu coração vai estar aberto para ela”, afirmou.

Logo depois, Simioni contou que não aceitou a proposta de Márcia para receber um pix se ela fosse a campeã. "E a Márcia me oferecendo R$ 50 mil, tentando me comprar para que eu fizesse mutirão para ela. É sério mesmo que vocês acharam que eu iria me vender e me vender por tão pouco? R$ 50 mil é dinheiro? É, mas não muda a minha vida”, declarou.

Por fim, a ex-A Fazenda contou que os fãs podem esperar mais agitação dela. "Hoje temos a grande final e continuo não podendo tretar. E também não quero tretar. As poucas vezes que arrumo uma treta é com muita classe. Não vai ter barraco da minha parte. Mas vocês podem ter certeza que o que ficou engasgado da festa, que eu não pude falar, eu vou desengasgar hoje”, contou.

Eliminação de Simioni

No dia 27 de outubro, a empresária e influenciadora digital Kamila Simioni foi a quarta eliminada do reality showA Fazenda 15, da Record TV. Ela deixou o reality show após enfrentar a roça da semana contra Cezar Black e Kally Fonseca.

Ela recebeu apenas 8,88% dos votos do público para continuar na casa. Assim, ela foi eliminada por ter sido a menos votada pelos telespectadores para permanecer no jogo.