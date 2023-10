A Fazenda 15: Simioni é a quarta eliminada da temporada

Kamila Simioni é eliminada na quarta roça de A Fazenda 15 após disputar a preferência do público com Cezar Black e Kally Fonseca

Nesta noite de quinta-feira, 27, a empresária e influenciadora digital Kamila Simioni foi a quarta eliminada do reality show A Fazenda 15, da Record TV. Ela deixou o reality show após enfrentar a roça da semana contra Cezar Black e Kally Fonseca.

Ela recebeu apenas 8,88% dos votos do público para continuar na casa. Assim, ela foi eliminada por ter sido a menos votada pelos telespectadores para permanecer no jogo.

Vale lembrar que Simioni foi parar devido à dinâmica do Resta Um. Antes da formação da roça, ela vetou Black de participar da Prova do Fazendeiro, o que lhe indicou diretamente para a disputa contra a eliminação.

Em conversa com a apresentadora Adriane Galisteu após a eliminação, a empresária compartilhou a primeira coisa que irá fazer fora do programa: "Ligar para meus filhos, que eu tô morrendo de saudade!". Ao finalizar, Simioni declarou torcida para Radamés Furlan e WL.

Fim de jogo para Simioni 🤠 A peoa disputou a preferência do público e recebeu 8,88% dos votos! #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/6MnNFc0ZCy — A Fazenda (@afazendarecord) October 27, 2023

Relembre como foi a formação da roça da semana

Na noite da última terça-feira, 24, os participantes de A Fazenda 15 formaram a quarta roça da temporada. Nesta semana, a berlinda foi disputada por Kally Fonseca, Lucas Souza, Cezar Black e Kamila Simioni. Saiba como foi a formação da roça:

Logo no início da noite, a apresentadora Adriane Galisteu pediu para Tonzão, vencedor da prova do Lampião, escolher entre os poderes da noite. Ele decidiu ficar com o poder Branco para si e deu o poder Laranja para Cezar Black.

Na sequência, a fazendeira Jenny Miranda indicou Kally Fonseca direto para a roça. "Eu acho que esse meu voto é um dos mais difíceis. Eu pensei mil vezes todos esses dias. A pessoa que vou mandar hoje é uma pessoa que eu tenho empatia. Eu vou mandar a Kally. Aconteceram algumas coisas dentro da casa, eu e e ela já tivemos uma briga devido a algumas ações dela. No decorrer da semana, ela teve algumas ações na dinâmica de domingo e que a gente não conseguiu acabar a dinâmica porque os amigos dela ficaram muito preocupados. Eu também fiquei preocupada com ela e acaba atrapalhando o meu jogo. O meu voto é com muita dor, eu não queria indicar ela nessa roça, mas eu acredito que será o melhor para ela e o público vai decidir”, disse ela.

Então, Galisteu pediu para Tonzão abrir o poder Branco, que dizia que ele deveria escolher entre ganhar 10 mil reais e também dois votos ou dar 10 mil reais para o segundo roceiro. Assim, ele optou por dar os 10 mil reais para quem ocupar o segundo banquinho da roça.

A votação dos participantes teve Lucas Souza como o mais votado da semana. Na sequência, Cezar Black abriu o Poder Laranja, que mandava quem estava com o poder direto para a roça. Assim, Black ocupou o terceiro banquinho da roça.

Por fim, os participantes fizeram a dinâmica do Resta Um e quem sobrou foi Kamila Simioni, que foi direto para o quarto banquinho da roça. Portanto, Simioni teve a missão de vetar um dos roceiros da Prova do Fazendeiro e escolheu Cezar para ir direto para a roça e não fazer a prova.