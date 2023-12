Ela é povão! Marcia Fu é tietada por funcionárias de hotel após 'A Fazenda'

Marcia Fu é tietada por funcionárias de hotel após 'A Fazenda'; terceira colocada esbanjou simpatia ao encontrar fãs

Terceira colocada de A Fazenda 15, a peoa Márcia Fu foi muito tietada na manhã desta sexta-feira, 22. Ao acordar no hotel em que os peões estão confinados, ela foi celebrada pelas funcionárias do local.

Em um vídeo publicado pela ex-atleta nas redes sociais, um grupo de recepcionistas e responsáveis pela limpeza aparece cantando Escrito nas Estrelas, canção de Tetê Espíndola que viralizou na voz da peoa.

"Recebendo o carinho dos fãs", declarou ela após a gravação. Vale lembrar que ela foi indicada ao reality pela diretora Marlene Mattos, que foi uma das responsáveis pela gestão de sua imagem aqui fora.

Nas redes sociais, Márcia Fu também publicou uma declaração comovente. "Depois de 20 anos vivendo um anonimato, lá no meu mundinho, eu aceitei abrir uma porta e voltar… abri e cai direto na Fazenda: um mundo muito diferente de tudo pra mim, com pessoas desconhecidas, que também foram lá pra lutar pela mesma coisa que eu, o que pra mim até aí tudo bem, porque eu sou acostumada a entrar em jogo", disse ela após o resultado.

E a @MarciaFuOrigin que foi tietada pelas funcionárias do hotel após a #FinalAFazenda. Estava escrito nas estrelas, né? ⭐🃏 pic.twitter.com/5ofNxzt0gd — CONTIGO! (@tocontigo) December 22, 2023

Jaquelline vence 'A Fazenda'

O reality show A Fazenda 15, da Record TV, chegou ao fim nesta quinta-feira, 21, e teve Jaquelline Grohalski como a grande campeã da temporada! A ex-BBB e influenciadora digital recebeu 56,17% dos votos do público ao disputar a final contra André Gonçalves, Márcia Fu e WL Guimarães.