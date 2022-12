Deolane Bezerra aposta em look brilhante e com a barriga de fora para evento

Com look chamativo, Deolane Bezerra cumpre promessa e faz festa para os fãs em quadra de escola de samba

A influenciadora digital Deolane Bezerra cumpriu a sua promessa de fazer uma festa para os fãs após a sua participação em A Fazenda 14, da Record TV. Na noite de quarta-feira, 21, ela reuniu os admiradores na quadra da escola de samba Unidos do Peruche, em São Paulo, para comemorar o seu sucesso.

Para o evento, a estrela apostou em um look chamativo. Ela surgiu com um conjunto azul brilhante e deixou a barriga sarada e as pernas torneadas à mostra. Animada, Deolane curtiu a noite com os fãs e dançou bastante.

Deolane ainda contou com a companhia de sua família, incluindo a mãe e as irmãs durante o evento.

No último final de semana, Deolane aproveitou a noitada ao lado das amigas de A Fazenda 14. Ela foi fotografada com Pétala Barreiros e Bia Miranda durante o evento Garota Vip, em São Paulo. O trio caprichou na escolha dos looks e esbanjou sensualidade. Deolane deixou a barriguinha de fora ao escolher um conjunto de top e calça preta para prestigiar o evento.

Vejas fotos da festa da Deolane Bezerra:

Fotos: Araújo / AgNews