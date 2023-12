Danielle Winits se emociona com conquista de André Gonçalves

Após André Gonçalves conquistar o último chapéu de fazendeiro, Danielle Winits se emociona e mostra mais uma vez apoio para o ex-marido

A atriz Danielle Winits se emocionou mais uma vez ao ver seu ex-marido, o ator André Gonçalves, em A Fazenda 15. Nesta quarta-feira, 13, a loira não se conteve e comemorou a conquista do peão no reality show da Record TV.

Em sua casa, a famosa gravou a televisão no momento em que ele retornava para a sede da fazenda após conseguir o último chapéu de fazendeiro do programa, que acabará nas próximas semanas. Danielle Winits postou o vídeo e compartilhou com os internautas toda sua emoção.

"A legenda eu deixo pra vcs porque a emoção por ele ter conquistado o último chapéu do fazendeiro da Fazenda 15 não cabe nas palavras…. só no coração", disse ela, mostrando mais uma vez que está na torcida pelo seu ex.

É bom lembrar que, nos últimos, a atriz mandou um recado para André Gonçalves e o ator se mostrou com muita esperança de retomar o casamento com a loira, com quem ficou por sete anos e anunciou a separação em agosto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danielle Winits Actor/Producer (@lawinits)

Como André Gonçalves e Danielle Winits anunciaram a separação?

A separação de André Gonçalves e Danielle Winis foi anunciada em agosto de 2023 após 7 anos de relacionamento. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista divulgou um comunicado oficial explicando que a decisão do fim do casamento aconteceu em comum acordo. Além disso, ela afirmou que não falará mais sobre o assunto e agradeceu a compreensão de todos.

"Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo. Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento", iniciou.

"Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos. Com carinho, Danielle e André", finalizou a postagem.