Comportamento vulgar: Yuri e Nathalia levam três advertências em hotel

Yuri e Nathalia levam três advertências em hotel; eles estão confinados ao lado dos ex-participantes de 'A Fazenda' à espera da grande final

Ex-participantes de A Fazenda, os influenciadores Nathalia Valente e Yuri Meirelles foram advertidos três vezes por "comportamento vulgar". É que eles estão confinados em um hotel ao lado dos ex-peões que participam da grande final do reality.

De acordo com informações do jornalista Leo Dias, os dois foram vistos se exibindo pelos corredores, o que gerou uma advertência da direção do hotel. Hóspedes que também estavam no local teriam reclamado do comportamento da dupla.

O colunista apurou que a direção do hotel ligou para a produção e deixou clara a gravidade da situação. Eles ainda disseram que poderiam chamar policiais caso a situação não se resolvesse. Foram ao todo três advertências.

Em nota enviada, Nathalia Valente negou as informações. “Eu e o Yuri fomos tomar sol na área externa do hotel, porque aqui não tem piscina, foi isso. Eles nos chamaram atenção e voltamos para o quarto de hotel. Não teve nada de advertência.”

Yuri Meirelles também contou a mesma história. “A gente só desceu pra pegar sol em uma área do hotel, gravamos um vídeo pro tiktok dela. E a coordenadora disse que a gente não podia ficar lá e então subimos. Normal.”

Cariúcha se irrita ao vivo

A ex-peoa Cariúcha gerou um climão ao fazer duras críticas contra a Record TV no especial de A Fazenda que reuniu todos os participantes da edição. É que ela foi duramente criticada por Lucas Souza, que desistiu do programa há algumas semanas.

Humilhada pelo participante, ela não gostou nada da situação e estendeu suas críticas à emissora. A artista questionou porque ele estava presente na dinâmica mesmo tendo desistido da disputa.