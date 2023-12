A Fazenda: Humilhada ao vivo, Cariúcha surta e ataca a Record: "Não deveria"

Cariúcha surta e ataca a Record após fala de Lucas Souza; ela questionou a presença do peão no programa, já que ele desistiu

A ex-peoa Cariúcha gerou um climão ao fazer duras críticas contra a Record TV no especial de A Fazenda que reuniu todos os participantes da edição. É que ela foi duramente criticada por Lucas Souza, que desistiu do programa há algumas semanas.

Tudo começou quando o ex de Jojo Todynho revelou o que pensa sobre a funkeira. “O jogo Cariúcha é esse: uma pessoa mal-educada, barraqueira, que não entregou muita coisa e graças a Deus saiu logo”, disse ele.

Humilhada pelo participante, ela não gostou nada da situação e estendeu suas críticas à emissora. A artista questionou porque ele estava presente na dinâmica mesmo tendo desistido da disputa.

“Primeiro, não sei nem o que ele está fazendo aqui porque ele tocou o sino. Se ele tocou o sino [significa] que ele não gosta da convivência, não gosta de ninguém. Segundo, não vou dar palco, já te dei muito palco. Você cresceu por causa do meu palco. Eu só quero ver até quando você vai enganar a Jaquelline [Grohalski]” , disse ela.

A declaração rendeu muitas reações nas redes sociais. Veja:

MAIS CONFUSÃO

O clima ficou tenso entre Márcia Fu e Jaquelline Grohalski na noite de domingo, 17, na sede de A Fazenda 15, da Record TV. As duas se estranharam e brigaram após o reencontro com os ex-participantes do reality show, incluindo Rachel Sheherazade.

Em uma dinâmica para lavar a roupa suja da temporada, Rachel chamou Márcia de desleal e falsa, o que abalou a peoa. De volta na sede, Jaquelline comentou que foi legal ter reencontrado Rachel e Lucas Souza, mas Márcia alfinetou. “Que bom, né, que ela foi expulsa e pôde vir aqui hoje”, disse ela.