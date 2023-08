Como surgiu a guerra de cuspe em A Fazenda? Relembre barraco histórico do reality

Cuspe entre participantes de A Fazenda apareceu pela primeira vez na sexta temporada do reality show

Conhecido por exibir verdadeiros barracos entre famosos, o reality A Fazenda, da Record TV, volta e meia promove discussões acaloradas sobre os limites envolvendo agressões no programa. Um dos questionamentos mais comuns do público de casa são sobre os cuspes.

Chegando em suas 15ª edição, o programa já contou com diversos episódios onde os participantes protagonizaram "guerras de cuspe". A atitude foi uma alternativa encontrada por alguns peões, para não serem expulsos por agressões físicas.

A primeira vez que um embate do tipo apareceu no programa foi durante uma briga entre Andressa Urach e Mateus Verdelho, em A Fazenda 6. Na ocasião, a ex-Miss Bumbum se desentendeu com Bárbara Evans, antiga affair do modelo, que decidiu defendê-la.

Cara a cara, os dois trocaram xingamentos e não abaixaram a cabeça um para o outro. Até que Andressa decidiu cuspir em Mateus. Sem se intimidar, ele devolve da mesma maneira. O mesmo aconteceu em outra briga envolvendo Andressa, mas desta vez com Denise Rocha.

Desde então, o tal cuspe virou um clássico do programa, se repetindo em diversas outras edições. Como na temporada passada, quando Deborah Albuquerque acusou Deolane de ter cuspido nela.

"Você me agrediu e me ameaçou, tomara que o programa te puna! Você me pressionou contra a madeira [do baú] e machucou minha perna. Pegou a garrafa e ameaçou bater em mim, e ainda cuspiu na minha cara", gritou a influencer.

Apesar das críticas do público e de alguns participantes de A Fazenda, Rodrigo Carelli, diretor da atração, já deixou claro que cuspe não é algo que pode ser avaliado como agressão. No entanto, ele garante que avisa aos famosos sobre os riscos da atitude polêmica.

“Teoricamente tudo que não coloque em risco a integridade física do participante, ou seja, que não machuque, ou não possa machucar, pode fazer. O cuspe fica nesse ‘limbo’ aí. A gente sugere que as pessoas evitem isso e fala que, dependendo de como isso acontecer, se isso tiver junto com uma coisa que puder ferir a integridade física, pode gerar expulsão”, disse ele.