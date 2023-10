Cariúcha, de A Fazenda 15, fez terapia para superar ataques de ódio: "Me redimi"

Em entrevista à CARAS Brasil, Cariúcha falou sobre passagem polêmica por A Fazenda 15 e como foi se deparar com cenário crítico nas redes sociais

Terceira eliminada de A Fazenda 15, a influenciadora Cariúcha (33) confessa que ficou muito assustada com a repercussão negativa de sua passagem pelo reality. Em entrevista à CARAS Brasil, a carioca abriu o coração e revelou que precisou de cuidados médicos para superar os ataques.

"O que me ajudou foi a terapia e minha família estando junto, me dando carinho e todo apoio", disse ela, que desde as primeiras semanas do programa já recebia críticas por seu posicionamento no jogo.

Segundo a garota da laje, as críticas foram importantes para ela entender onde errou e, por conta disso, achou importante vir a público pedir desculpas sinceras por seus erros. "Os haters foram muito pesados e cruéis", avaliou.

"Fui a público pedir desculpas ao Brasil do fundo do meu coração, me redimi e, graças a Deus, o Brasil e a internet estão me perdoando", declarou ela, que agora pretende seguir estudando e aprendendo sobre temas relevantes socialmente.

"Quero voltar a estudar no geral, ter conhecimento e educação. Não tinha condições na época, pois vim de uma família muito humilde, não tínhamos dinheiro nem para comer direito. Hoje tenho condições e irei investir em conhecimento", garantiu.

Ponto alto do programa desde a estreia, Caricuha travou brigas com Lucas Souza e Rachel Sheherazade que geraram debates intensos nas redes sociais. Um deles foi sobre como ela se referia a Lucas. Muitas pessoas acreditavam que ela estaria sendo homofobica ao usar termos femininos e machistas para se referir ao rapaz. Mas para ela, não houve nada demais: "Nunca promovi a homofobia, até porque não existe homofóbica com homem hetero".

Sobre as relações que construiu dentro do reality rural, a famosa não tem dúvidas que escolheu o grupo errado de amigos. Ela conta que ficou impressionada com o que viu de Kamila Simioni. "Foi um baque, como a pessoa poderia ser tão falsa e me usar pra brigar com outras pessoas na casa. E ainda falava mal de mim por trás. Fique chocada. Por mais que seja um jogo, temos que ter caráter", disse ela, revoltada com postura da aliada.

Uma semana após sair da competição, a funkeira viu o suficiente para mudar sua percepção sobre A Fazenda 15. Para ela, Rachel e André devem ser os verdadeiros finalistas da temporada e levar o prêmio de R$ 2,5 milhões.