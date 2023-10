Ex-A Fazenda Cariúcha comete gafe inacreditável em entrevista

Ex-peoa de A Fazenda 15, Cariúcha manda beijo para estado norte-americano achando que é uma pessoa. Assista ao vídeo!

A ex-peoa de A Fazenda 15 Cariúcha comete uma gafe inacreditável ao conceder uma entrevista ao Link Podcast nesta semana. Ela foi eliminada do reality show da Record TV na semana passada e foi à atração para contar de sua experiência. Porém, um trecho da conversa dela viralizou por causa de um mico.

O apresentador Felipeh Campos leu alguns comentários do público que estava acompanhando a entrevista no podcast e disse: “Você é batalhadora, maravilhosa, beijos da Carolina do Norte, EUA”. Com isso, Cariúcha mandou um beijo para a Carolina, já que achou que era o nome de uma pessoa.

Porém, na verdade, Carolina do Norte é um estado do país Estados Unidos. Rapidamente, o apresentador percebeu a gafe e corrigiu a entrevista ao dizer que era um estado e não uma pessoa.

Mas ela demorou para entender. “Ah! Não sabia que tinha esse bairro”, disse ela. E ele voltou a corrigi-la. “Não é bairro, é um estado”. Então, ela caiu na risada e disse que não sabia.

A eliminação de Cariúcha de A Fazenda 15

No dia 12 de outubro, Cariúcha foi a terceira eliminada do reality show A Fazenda 15, da Record TV. Ela deixou a sede do programa após enfrentar Márcia Fu e Shay na roça da semana.

Ela recebeu apenas 9,74% dos votos do público para continuar na casa. Assim, ela foi eliminada por ter sido a menos votada pelos telespectadores.

Vale lembrar que Cariúcha foi parar na roça por causa da indicação da fazendeira Jaquelline.

"Eu fui para cima das pessoas, eu não tive papas na língua, não moderei as palavras... Mas eu sou assim. Eu joguei de verdade. Não é fácil lá", disse ela ao conversar com a apresentadora Adriane Galisteu. Então, Cariúcha ainda contou que está torcendo por Simioni.