Campeã de A Fazenda, Jaquelline quer entrar em outro reality show

Jaquelline Grohalski tenta convencer Lucas Souza de participar de outro reality show ao lado dela: ‘Você sabe que eu quero'

A influenciadora digital e cantora Jaquelline Grohalski revelou o desejo de participar de mais um reality show. Em sua vida, ela já esteve no Big Brother Brasil e foi a campeã de A Fazenda 15. Agora, ela contou que pode pensar em ir para o Power Couple Brasil junto com o namorado, Lucas Souza.

Os dois começaram o relacionamento dentro de A Fazenda e continuam juntos aqui. Inclusive, eles passaram a noite de Natal juntos e com a família dele. Durante a madrugada, eles responderam perguntas dos fãs nas redes sociais e ela confessou que gostaria de entrar no Power Couple Brasil.

"Você sabe que eu quero. Já pensou nós lá disputando. Você me defendendo e eu te defendendo”, disse ela. Porém, Lucas Souza contou que não irá para outro reality show.

"Não! Vou desistir de novo. Vai fazer as provas de casal sozinha, porque eu vou desistir. Eu não vou, não. Você já participou de dois, e eu já participei. é o primeiro e último. A gente não vai”, afirmou ele.

Jaquelline responde comentário de Boninho

Agora milionária, Jaquelline Grohalski respondeu um comentário ousado protagonizado por Boninho. É que após o resultado de A Fazenda 15, o responsável pelo concorrente Big Brother Brasil deixou uma mensagem polêmica.

Nas redes sociais, ele disse que não reconheceu que a peoa era a mesma participante da décima-oitava edição do BBB. “Só hoje descobri que ela era a Jaque do BBB 18. Boiei”, disse ele.

Agora, Jaquelline Grohalskifoi questionada sobre o tema em entrevista com Lucas Selfie. Ela então devolveu o deboche em grande estilo.“Acho que é porque esse ano A Fazenda deu uma chicotada no outro reality e ele está tentando ali se escalar! Bobo não é, né? Não vai confundir a cor do cabelo com a participante. Não colou o deboche, né, amigo”, disparou.

Lucas Selfie entrou na brincadeira e concordou com a fala da artista. “E deu mesmo, vamos ser sinceros que deu mesmo”, disse ele. Vale lembrar que a edição deste ano do BBB não conseguiu a mesma repercussão que anos anteriores.