Campeã de A Fazenda, Jaquelline abre o jogo sobre romance com Lucas Souza

Vai ter futuro?! Jaquelline Grohalski revela a verdade sobre o romance com Lucas Souza após o reality show A Fazenda 15

A campeã de A Fazenda 15 Jaquelline Grohalski está apaixonada! Em uma entrevista na Record TV após o reality show, ela contou que está com foco em manter o seu romance com Lucas Souza fora do programa e eles já estão curtindo os dois a dois.

Ao ser questionada sobre como fica o seu romance, ela garantiu que eles estão juntos. "Já está tendo. A gente sempre foi grandes amigos. Sempre deixei bem claro pra ele que se aqui fora a gente não conseguisse ter um relacionamento de homem e mulher, que eu sempre iria ser amiga dele, porque ele me deu força na hora em que eu precisei, foi meu amigo e me estendeu a mão. A gente está aqui disposto a conhecer um ao outro", disse ela.

E completou: "Ele saiu de uma forma triste, mas ele procurou a minha família, que também acolheu muito ele. Vi que ele teve uma atitude muito bacana, ainda mais por eu ser mãe, eu me preocupo muito em ter uma pessoa ao meu lado que vai pensar não só em mim, mas na minha filha também. A gente que é mãe não pensa só num relacionamento único, a gente pensa num contexto inteiro. Eu gostei muito disso nele e estamos abertos a nos conhecer. Estou apaixonada, ele também está. Estamos dispostos a viver isso, do nosso jeitinho".

Então, Jaquelline foi questionada sobre com quem não ter contato fora do reality show e respondeu: "Vi muitas coisas que me chatearam, de verdade. Algumas pessoas, fora do Pôr do Sol, não vão ter contato com a minha família, essas coisas. Vai cumprimentar, normal, até porque a gente trabalha no mesmo círculo. Estou procurando não ter mágoa de ninguém e estou evitando, desde que eu saí, ver coisas que me magoam. Às vezes, a gente está ali, só de pegar o celular e ver algo da sua família ou das próprias redes, acaba vendo algo e diz "poxa, você se doou tanto". Eu entreguei muito amor para todo mundo do Pôr do Sol, mas eu tive uma decepção, todo mundo soube, que foi a pior: a Kally. Acho que a gente já se resolveu, mas não tem como ser 100% como era antes. Mas meu carinho está aqui, minha admiração por ela. Como eu disse pra ela: "vou levar sempre ela no meu coração, mas acho que ela tem outros planos aqui fora, e talvez alguns planos dela não fazem mais parte dos meus". Eu respeito a história dela, das escolhas dela, estou feliz por ela. Meu carinho e respeito vão sempre estar aqui".

Jaquelline responde comentário de Boninho

Agora milionária, Jaquelline Grohalski respondeu um comentário ousado protagonizado por Boninho. É que após o resultado de A Fazenda 15, o responsável pelo concorrente Big Brother Brasil deixou uma mensagem polêmica.

Nas redes sociais, ele disse que não reconheceu que a peoa era a mesma participante da décima-oitava edição do BBB. “Só hoje descobri que ela era a Jaque do BBB 18. Boiei”, disse ele.

Agora, Jaquelline Grohalskifoi questionada sobre o tema em entrevista com Lucas Selfie. Ela então devolveu o deboche em grande estilo.“Acho que é porque esse ano A Fazenda deu uma chicotada no outro reality e ele está tentando ali se escalar! Bobo não é, né? Não vai confundir a cor do cabelo com a participante. Não colou o deboche, né, amigo”, disparou.

Lucas Selfie entrou na brincadeira e concordou com a fala da artista. “E deu mesmo, vamos ser sinceros que deu mesmo”, disse ele. Vale lembrar que a edição deste ano do BBB não conseguiu a mesma repercussão que anos anteriores.