Primeiro eliminado de 'A Fazenda 14', Bruno Tálamo revela motivos para ter sido escolhido para o reality

23/09/2022

Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado de A Fazenda 14 após disputar a roça contra Tiago e Deborah. Nesta sexta-feira, 23, o ex-peão participou da gravação do programa Hora do Faro, e durante a atração, ele abriu o jogo sobre sua participação e revelou os motivos que fizeram a Record o convidar para o reality show.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, Tálamo confessou que tem consciência de que sua participação em A Fazenda pode ser um risco para o seu futuro profissional. Além disso, o jornalista afirmou que os desentendimentos com Biel e Gkay foram primordiais para sua escalação no programa.

Ainda durante a gravação, o ex-peão afirmou que não foi planta durante os poucos dias que esteve confinado na atração, e ressaltou que se tivesse disputado a roça ao lado de Kerline, ele provavelmente não teria sido eliminado do reality show.

Os desentendimentos com Biel e Gkay

Para quem não se lembra, Tálamo se desentendeu com Biel durante o programa Chupim, da rádio Metropolitana. O jornalista foi ignorado pelo cantor ao tentar uma entrevista durante seu "cancelamento", e expôs a situação. O cantor, então, rebateu a história e afirmou que teve motivos para ignorá-lo.

"Era aquele momento conturbado. Eu fiz uma pergunta e você não gostou", recordou Bruno. "Não era o momento. E tocar no assunto agora é legal? É assim que você entra no programa? Espero que tenha reconhecido o vacilo", rebateu Biel.

Já o desentendimento com Gkay aconteceu quando Tálamo tentou entrevistar a influencer para o A Tarde É Sua. Na ocasião, ela decidiu "acertar as contas" com Sonia Abrão, que havia feito algumas críticas a ela. Gkay tomou o microfone do repórter e disparou: "Programa de merda."

A participação de Bruno Tálamo no programa Hora do Faro vai ao ar no próximo domingo, 25.

