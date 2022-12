Bia Miranda revela que já ficou com o cunhado. Entenda!

Bia Miranda conta que conheceu o atual noivo por causa do seu ex-ficante, que é seu cunhado

Vice-campeã de A Fazenda 14, Bia Miranda surpreendeu ao contar que ficava com seu atual cunhado antes de conhecer o noivo, Gabriel. Em uma conversa no Link Podcast, ela revelou que ficava com um rapaz, que hoje é seu cunhado, e se interessou pelo atual noivo.

Ela contou que Gabriel namorava com uma jovem quando eles se conheceram e ela se envolveu em uma confusão com a menina. Bia comentou que o achou bonito, mas a namorada dele na época não gostou e foi tirar satisfação. “Uma amiga minha que estava comigo falou: ‘Não, ela não está falando dele não, está falando de outro lá’”, disse ela.

E completou: “Ela foi meia noite na porta da minha casa falar: ‘Você tá dando em cima do meu namorado!’. Eu falei: ‘Nem sei quem é seu namorado’, e ela: ‘Sabe sim!’. “Eu falei: ‘Cara, eu não vou levar multa por sua causa. Tu abaixa seu tom. Mas assim, já que você está me acusando de uma coisa que eu não fiz, agora eu vou fazer. Então eu vou dar em cima dele’. Aí ela: ‘Tá bom quero ver’".

Assim, Bia começou a ficar com Gabriel e eles estão juntos até hoje. Eles moram juntos na casa dos pais dele. Inclusive, ela voltou para casa nesta semana e mostrou o local onde dorme.

Bia Miranda também contou a história com o namorado em A Fazenda

Quando estava confinada em A Fazenda, Bia Miranda contou a sua história com o namorado. "Eu ficava com o irmão dele, mas eu descobri que ele namorava e ficava comigo. A menina morava com ele", disse ela, e completou: "No outro dia, ele falou que tava apaixonado. E eu desprezei. Ficava com outra pessoa, ele chorava e tal. Um ano só ele batalhando e eu lá, nem aí. Aí depois quando eu separei mesmo, aí eu senti falta".