Bia Miranda fala sobre Adriano Imperador torcer por ela em A Fazenda: ''Mandou mensagem''

13/09/2022, às 07h57

A neta de Gretchen (63), Bia Miranda, de 18 anos, está no Paiol de A Fazenda 14. Nesta segunda-feira, 12, a influenciadora se apresentou para o público na pré-estreia do programa e acabou até comentando sobre seu affair, o ex-jogador Adriano Imperador (40).

Ao ser questionada se o ex-atleta estaria torcendo por ela, Bia Miranda comentou que acredita que sim e revelou que continua tendo contato com ele mesmo após polêmicas envolvendo a mãe, Jenny Miranda.

"Acho que vai porque ele me mandou mensagem esses dias", declarou a neta da Rainha do Rebolado toda sorridente ao tocar no assunto.

Neta de Gretchen gera crise na família após engatar romance com Adriano Imperador

Segundo informações do jornal Extra, Beatryz Miranda e Adriano Imperador estão vivendo um affair, mas ainda mantém certa discrição nas redes sociais.

Após a notícia sair em sites, nos stories do Instagram, Gretchen detonou rumores de que não aprovava a relação. "Deixa eu falar uma coisa para vocês. Acabei de ver uma notícia rídicula, de que a minha neta está com o Adriano Imperador e isso causou atrito na família. Primeiro, que ela não está com ele. Notícia falsa, fake news, quem publicou esta notícia está mentindo. Segundo, que mesmo que ela estivesse com Adriano, não teria problema. Ele é um cara do bem. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa muito do bem", disse ela.

Ainda nos últimos dias, a mãe de Bia Miranda, Jenny Miranda, assumiu relacionamento com um apresentador que também é seu dermatologista.

