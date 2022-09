Após polêmica, filha de Gretchen assume namoro com apresentador: ''Dando certo''

Filha de Gretchen, Jenny Miranda, disse estar namorando após se envolver em polêmica com a herdeira e Adriano Imperador

A filha de Gretchen, Jenny Miranda, está de novo namorado. Após protagonizar nas últimas semanas uma polêmica envolvendo a herdeira de 18 anos, Bia, e o ex-jogador de futebol, Adriano Imperador, de 40 anos, a influenciadora revelou que está comprometida.

Segundo a assessoria da filha da Rainha do Rebolado, ela estaria conhecendo melhor o dermatologista Fabio Gontijo, que já apresentou duas temporadas do programa A Melhor Versão da Tv Band Minas.

“Há pouco mais de dois anos, eu precisei de um dermatologista e fiz uma consulta no prédio onde ele atende, em Belo Horizonte. Fabio começou a cuidar da minha pele, do meu corpo e nós viramos grandes amigos”, contou que conheceu ele primeiro como paciente.

Em 2021, ainda como amigos, o dermatologista preparou uma festa de aniversário para a influenciadora. “Depois disso nós começamos a conversar mais, a gente sempre teve muito carinho e respeito. Ele sempre teve muita consideração por mim. Nós estávamos solteiros, começamos a nos encontrar mais e deu certo, está dando certo até agora”, declarou Jenny que acrescenta que não quer ser reconhecida apenas por casamentos.

Aos 33 anos, ela acumula mais de 260 mil seguidores no Instagram. Nas últimas semanas, a influenciadora chegou a chorar após brigar com a filha devido ao envolvimento da garota com Adriano Imperador.

Neta de Gretchen gera crise na família após engatar romance com Adriano Imperador

Segundo informações do jornal Extra, Beatryz Miranda e Adriano Imperador estão vivendo um affair, mas ainda mantém certa discrição nas redes sociais.

Após a notícia sair em sites, nos stories do Instagram, Gretchen detonou rumores de que não aprovava a relação. "Deixa eu falar uma coisa para vocês. Acabei de ver uma notícia rídicula, de que a minha neta está com o Adriano Imperador e isso causou atrito na família. Primeiro, que ela não está com ele. Notícia falsa, fake news, quem publicou esta notícia está mentindo. Segundo, que mesmo que ela estivesse com Adriano, não teria problema. Ele é um cara do bem. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa muito do bem", disse ela.

